Разговор между Трампом и Путиным состоялся накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский рассказал в эфире 24 Канала, что пока не воспринимает серьезно слова президента США о встрече с кремлевским диктатором, ведь со временем все может кардинально измениться.

Что означает разговор Трампа с Путиным?

Андрей Добрянский отметил, что хоть после разговора Трампа с Путиным американский президент анонсировал встречу с диктатором, однако спешить с выводами не стоит, пока это не произойдет.

Я думаю у Трампа состоится серьезный разговор с президентом Зеленским. Мы еще услышим какой-то анонс о Tomahawk и других дальнобойных ракетах, которые могут изменить ход войны,

– сказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки.

Кроме того, по его словам, Трамп мечтал получить определенное влияние на Россию, чтобы заставить ее к диалогу. Атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам способствовали этому. Поэтому президент США может давить на Кремль, чтобы начать переговоры.

Трампа, вероятно, удовлетворяет возможность вести диалог с Путиным, ведь он таким образом чувствует определенный контроль над ситуацией.

И, по мнению Добрянского, США не откажутся передать Украине ракеты Tomahawk и важные разведданные.

Что известно о телефонном разговоре Трампа и Путина?