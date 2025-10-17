Розмова між Трампом та Путіним відбулася напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Директор із комунікацій Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів в етері 24 Каналу, що поки не сприймає серйозно слова президента США щодо зустрічі із кремлівським диктатором, адже з часом все може кардинально змінитись.

Що означає розмова Трампа із Путіним?

Андрій Добрянський зауважив, що хоч після розмови Трампа з Путіним американський президент анонсував зустріч із диктатором, однак поспішати із висновками не варто, поки це не відбудеться.

Я думаю у Трампа відбудеться серйозна розмова із президентом Зеленським. Ми ще почуємо якийсь анонс про Tomahawk та інші далекобійні ракети, які можуть змінити хід війни,

– сказав директор із комунікацій Українського конгресу Америки.

Крім того, за його словами, Трамп мріяв отримати певний вплив на Росію, щоб змусити її до діалогу. Атаки України по російських нафтопереробних заводах сприяли цьому. Тому президент США може тиснути на Кремль, щоб почати переговори.

Трампа, ймовірно, задовольняє можливість вести діалог із Путіним, адже він таким чином відчуває певний контроль над ситуацією.

І, на думку Добрянського, США не відмовляться передати Україні ракети Tomahawk та важливі розвіддані.

Що відомо про телефонну розмову Трампа та Путіна?