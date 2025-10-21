Что известно о графике ограничения мощности 21 октября?

Специальный график будет действовать для промышленных потребителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Блэкаут в Чернигове: российские обстрелы не дают энергетикам работать над восстановлением

21 октября графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины.

Заметьте! Никаких ограничений для бытовых потребителей не будут применять, однако бизнес призвали активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд.

Состояние энергосистемы 21 октября

Потребление электроэнергии остается высоким, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

21 октября по состоянию на 9:30 оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня – в понедельник. Причина таких изменений – установление солнечной погоды в западных и части южных областей Украины. Это обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и снижение уровня энергопотребления.

Через дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру на утро есть масштабные обесточивания потребителей на Черниговщине. Без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр. Выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за пребывания в небе российских дронов.

Также есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Что известно об обстрелах энергетики и последствиях?