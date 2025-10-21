Сколько электроэнергии импортирует Украина?
Сегодня импорт электроэнергии в Украину происходит каждый день. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.
По словам Зайченко, допустимый объем импорта, который согласован с европейскими партнерами, составляет 2 100 мегаватт каждый час. Однако Украина не использует импорт на полную мощность.
На текущий момент мы видим объемы, которые не используется, даже четверть того объема, который есть. Есть куда двигаться,
– отметил Зайченко.
Он добавил, что украинские потребители постепенно наращивают объем импорта с учетом ценовых предложений на рынке Европы и Украины.
Особенно выгодно увеличивать поставки электроэнергии предприятиям, говорят в "Укрэнерго". Ведь с разрешения Кабмина бизнес и промышленность могут самостоятельно обеспечивать свои потребности в электроэнергии через так называемый направленный импорт.
Это стимул от Кабинета министров. Имея в своем портфеле 60% импортной электроэнергии, эти промышленные потребители имеют возможность не быть отключенными при введении централизованных ограничений энергоснабжения по энергосистеме Украины.
То есть в таком случае, бизнес будет работать без ограничений, даже когда все остальные потребители будут иметь соответствующие графики.
Как погода влияет на потребление электроэнергии?
В то же время на потребление электроэнергии в Украине значительно влияет погода.
В "Укрэнерго" подсчитали что с начала октября украинцы используют более чем на 20% больше электроэнергии, чем месяцем ранее. Это объясняется резким похолоданием.
Однако за последние семь лет бытовые именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине. Поэтому изменение поведения украинцев может очень помочь энергосистеме.
Невключение нескольких электроприборов в период максимальных нагрузок на энергосистему, невключение нескольких приборов мощных одновременно, замена энергонеэффективных ламп может помочь энергетикам в эти сложные времена,
– подчеркнул Зайченко.
Ограничения электроснабжения: что известно?
Сейчас худшая ситуация с электроснабжением в Украине наблюдается в Черниговской области после российских атак. Энергетики не могут даже начинать восстановление оборудования из-за постоянных обстрелов врага.
Поскольку потребление остается высоким, в Украине введут ограничения для бизнеса и промышленности. 21 октября графики ограничения мощности для этих потребителей будут применяться с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины.