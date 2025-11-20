Експерт із фінансів Мартін Льюїс назвав побутовий прилад, який споживає найбільше електроенергії. Фахівець радить за можливості його не використовувати, передає 24 Канал із посиланням на Manchester Evening News.

Дивіться також "Ніколи так не робіть": дизайнери назвали типові 5 помилок в різних зонах інтер'єру

Який прилад споживає найбільше електроенергії?

За його Льюїса, сушарка для білизни є одним із найбільш енергомістких приладів. Тому, на його думку, краще сушити речі на повітрі або скорочувати час на використання сушарки.

Альтернативою також може бути осушувач повітря, який споживає менше електроенергії та допомагає підтримувати вологість у квартирі.

Як пише видання Sciencing, вже давно доведено, що сушарки для одягу – одні з головних винуватців надмірного енергоспоживання в домогосподарствах. Найменш ефективні моделі можуть "поглинати" стільки електрики, що на них припадає до десятої частини всього споживання електроенергії в оселі.

Багато в чому це пояснюється принципом роботи приладів: чимало моделей пересушують одяг, продовжуючи подавати тепло й витрачати електрику навіть після того, як тканина вже достатньо висохла.

Сушарка часто "з'їдає" більше електроенергії ніж холодильник / Фото з відкритих джерел

Click Petróleo e Gás тим часом пише, що один цикл сушіння може спожити стільки ж або навіть більше електроенергії, ніж холодильник – за цілий день.

Спосіб використання сушарки теж впливає на витрати. Серед поширених звичок, які збільшують рахунок за електрику:

перевантаження барабана – машина працює довше, щоб висушити все;

повторення циклів або вибір надто довгих програм;

нечищений фільтр для ворсу – знижує циркуляцію повітря і змушує прилад витрачати більше енергії;

вмикання сушарки для маленьких завантажень, які могли б висохнути природно.

Коригування таких дрібниць – швидкий спосіб зменшити вплив сушарки без відмови від неї.

Якщо у вас уже є сушарка, ви можете зменшити її вплив на рахунок у наступні способи:

максимально використовувати режим віджиму пральної машини – менше мокроти в білизні;

завантажувати повні барабани, але не перевищувати ліміт;

використовувати сушарку в дощові дні, за високої вологості або коли справді потрібне швидке сушіння;

поєднувати природне сушіння з машинним – наприклад, використовувати сушарку лише для довисушування.

Яку температуру краще виставити на бойлері?

Правильна температура в бойлері важлива для комфорту, економії та безпеки. Експерти радять встановлювати 50 – 60 градусів. Це оптимально: вода достатньо гаряча, не витрачається зайва електроенергія і менше утворюється накип. Можна виставляти 40 – 45 градусів, але тоді потрібно періодично прогрівати воду до 60 градусів, щоб не розмножувалися бактерії.