Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

До теми 7 ознак, що пралка віджила свій термін і скоро зламається

Навіщо у пралках фільтр

Чи задумувалися ви, коли востаннє чистили фільтр пральної машинки? Якщо ваша відповідь десь між "ніколи" та "у моїй машинці є якийсь фільтр", то ви не самотні. Часто користувачі пралок чистять зовнішній та внутрішній барабан, одна про фільтр зливної помпи часто забувають. Втім, очищення саме цієї запчастини може запобігти появі неприємних запахів та забезпечує ефективну роботу.

Як пояснила Ліндсі Джонс, технічна назва фільтра пралки – це фільтр зливної помпи. Це елемент дренажної системи, який фільтрує сміття, яке вимивається з одягу, та запобігає його накопиченню та забиванню зливного шланга. Час від часу цей фільтр потрібно чистити, щоб пралка мала змогу правильно зливати воду після кожного циклу.

Водночас варто зауважити, що потреба чистити фільтр залежить і від моделі пральної машинки. У нових моделях ця функція може бути автоматизована, тому завжди варто читати посібник з використання техніки.



Пралки мають фільтр, який треба чистити / Фото Freepik

Як часто потрібно чистити фільтр пралки

Якщо пралка має фільтр, який варто чистити власноруч, то це варто робити щомісяця. Звісно, це залежить і від виробника, але зазвичай – достатньо це робити раз на 4 – 5 тижнів.

Щоб правильно почистити фільтр, варто підготувати деякі речі. Зокрема, знадобляться:

неглибокий контейнер або миска;

викрутка;

рукавички;

очисні чи м'які серветки;

невеликий рушник або ганчірка.

Сам алгоритм чищення пралки дуже простий. Спочатку потрібно від'єднати пральну машину від мережі – вимкнути живлення та витягти дріт з розетки. За допомогою інструкції варто знайти фільтр:

у пралках з вертикальним завантаженням фільтр зазвичай розташовується всередині центральної мішалки чи вздовж верхнього краю барабана;

у пралках з переднім завантаженням фільтр часто знаходиться в нижній передній частині приладу, за невеликою панеллю або кришкою.

Після цього варто злити воду. Деякі моделі мають вбудований шланг для зливу води, але якщо у вас його немає, переконайтеся, що вода зливається у неглибокий таз. Тримайте поруч рушник, щоб вода не текла на підлогу.

Важливо! Пральні машини з верхнім завантаженням не потрібно зливати.



Пралки потрібно підтримувати у чистоті / Фото Freepik

Третім етапом є зняття самого фільтра. Якщо пралка має панель або кришку, яка закриває фільтр, зніміть її за допомогою викрутки. Потім витягніть фільтр зі зливної помпи. Обов'язково використовуйте рукавички, щоб видалити сміття.

Ретельно промийте фільтр пральної машини під теплою водою, обережно протираючи м'якою тканиною або щіткою. Важливо видалити якомога більше бруду, адже саме це впливає на роботу техніки та чистоту одягу після прання.

Після цього варто очистити корпус фільтра, щоб запобігти подальшому засміченню. Перед тим, як поставити фільтр назад, переконайтеся, що ви видалили все забруднення, до якого мали змогу дістатися.

Тепер фільтр можна вставити назад у пралку. Не забудьте переконатися, що він надійно закріплений.

Експерти наголошують, що чистий фільтр зливної помпи зберігає білизну свіжою, а пральна машинка – працюватиме ефективно.