В общем можно выделить 7 признаков, которые указывают, что срок службы стиральной машинки заканчивается и скоро может понадобиться новая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Tom's Guide.

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Громкие и необычные звуки во время стирки

Если стиральная машина начала работать слишком громко и звучит так, будто вот-вот взлетит, это может указывать на проблему. Дело в том, что чем быстрее вращается барабан, тем громче будет работа стиралки. Причиной этого, к слову, может быть перегрузка машинки бельем. Если постоянно перегружать ее, то в результате может сломаться барабан или двигатель.

Одежда плохо стирается

Если одежда после стирки остается грязной, то это может сигнализировать, что стиралка не может справиться со своей главной задачей. Грязная одежда после стирки может быть из-за того, что машинка плохо сливает воду. Из-за этого в барабане могут оставаться частички грязи.

Так, следует проверить, не засорен ли фильтр стиральной машины и не забит ли лоток для средств для стирки. Если же чистка не помогает, вероятно, срок службы стиралки закончился.



Признаки, что стиралка отжила свой срок / Фото Pexels

Барабан плохо вращается

Если после отжима вещи остаются мокрыми, то может быть проблема в изношенном двигателе стиралки. Из-за этого она не может набрать обороты, чтобы качественно отжать вещи, а барабан плохо вращается.

Кроме того, причиной плохого вращения барабана может и быть неисправность системы давления. Возможно, система загрязнилась, и ее следует почистить.

Машинка подтекает

Если после стирки под машинкой образовалась лужа, то это явный признак, что техника отживает свой срок службы. Возможно, отошел сливной шланг в задней части, и тогда проблему можно быстро решить. Однако в большинстве случаев проблема серьезнее – треснувший барабан, сломанный шланг или неправильный слив воды.

Неприятный запах после стирки

Если после стирки белье имеет еще хуже запах, чем до, то это связано с появлением плесени внутри стиральной машины. Накопление средств для стирки, грязь, чрезмерная влага способствуют появлению плесени. Если стиралку не мыть специальными средствами и всегда оставлять дверцу закрытой, то очень скоро срок ее службы приблизится к своему концу и придется покупать новую.



Почему одежда после стирки может иметь неприятный запах / Фото Pexels

Выросли счета за коммунальные услуги

Если стиралка работает неправильно, то это легко заметить, ведь это отразится на счетах за коммунальные услуги. Дело в том, что при неправильной работе стиралка может использовать много воды, что свидетельствует о поломке.

Срок службы истек

Средний срок службы стиральной машины – 10 лет. Если техника продолжает работать, это, конечно, хорошо, но следует быть готовым, что однажды стиралка может не включиться.