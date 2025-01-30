На какие ключевые факторы следует обратить внимание при выборе стиральной машины, 24 Каналу рассказали эксперты интернет-магазина Rozetka.

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Тип стиральной машины

Стирально-сушильные машины: это сочетание стиральной машины и сушилки в одном устройстве. Они идеальны для тех, кто хочет сэкономить место или не имеет возможности сушить белье отдельно. Однако помните, что сушка в таких машинах может быть менее эффективной по сравнению с отдельной сушильной машиной.

Полуавтомат: такие машины: такие машины требуют больше участия пользователя, поскольку после стирки нужно вручную перемещать белье для отжима. Они часто дешевле, но менее удобны в использовании.

Автомат: это самый популярный тип стиральных машин. Они имеют автоматический процесс стирки и отжима, обеспечивая удобство и эффективность. Выбор для тех, кто ищет комфорт и современные функции.

Комплект стиральная и сушильная машина: это два отдельных устройства, работающих вместе. Они идеально подходят для больших семей или тех, кто часто сталкивается с большими объемами белья.

Глубина и максимальная загрузка белья

Стиральные машины имеют разную глубину и объемы загрузки. Чем больше объем, тем больше белья можно постирать за один раз. Вот основные параметры:

Глубина машины: обычно варьируется от 40 до 60 сантиметров. Если у вас ограниченное пространство, выбирайте компактные модели.

Максимальная загрузка: зависит от количества членов семьи и частоты стирки. Обычно объем варьируется от 3 до 10 килограммов.

Тип двигателя

Инверторный двигатель: современный тип двигателя, который работает тихо и эффективно. Такой двигатель снижает энергопотребление и имеет меньше механических изнашиваемых частей, что делает машину более надежной.

Коллекторный двигатель: более устаревший типболее устаревший тип, который может быть несколько шумнее и менее энергоэффективным.

Инверторный с прямым приводом: это высококачественный двигатель: это высококачественный двигатель, который непосредственно передает движение на барабан, что обеспечивает меньше шума и лучшую эффективность стирки.

Асинхронный двигатель: имеет: имеет более долгий срок службы и меньше шумит, но обычно дороже коллекторных или инверторных моделей.

Тип загрузки

С вертикальной загрузкой: идеальны для небольших пространств: идеальны для небольших пространств. Они занимают меньше места в глубине, но могут быть не так удобны для людей с ограниченной мобильностью.

С фронтальной загрузкой: это наиболее популярный тип: это наиболее популярный тип, который позволяет удобно загружать и выгружать белье. Такие модели могут быть встроенными или стоять отдельно.

Выбирая стиральную машинку, важно внимательно изучать ее характеристики / Фото Freepik

Технические особенности

С паром: стиральные машины с функцией пара помогают уменьшить сложность стирки и выровнять ткани. Это также может помочь устранить запахи и уменьшить количество бактерий.

С дисплеем: машины с дисплеем предоставляют больше информации о текущем процессе стирки, например, время до завершения цикла или выбранные параметры.

С возможностью дозагрузки белья: это удобная функция, позволяющая добавлять вещи в процессе стирки без необходимости останавливать машину.

С баком для воды: для некоторых моделей характерно наличие: для некоторых моделей характерно наличие бака для воды, что позволяет работать в условиях ограниченного водоснабжения.

LED-индикация: яркие индикаторы и кнопки: яркие индикаторы и кнопки помогают лучше понимать состояние машины и процесс стирки.

С двумя барабанами: такие модели имеют два барабана: такие модели имеют два барабана для стирки и отжима, что обеспечивает большую эффективность, в частности для стирки деликатных тканей.

С разборным баком: это позволяет: это позволяет удобнее обслуживать машину и проводить техническое обслуживание.

Класс энергопотребления

Выбор машины с высоким классом энергопотребления позволит сэкономить на электричестве:

А+++++ – самый высокий класс энергоэффективности, что означает очень низкое потребление энергии.

А+++, А++, А+ – также являются очень энергоэффективными вариантами.

B, C, D – менее энергоэффективные, но более доступные по цене.

Максимальная скорость отжима

Чем выше скорость отжима, тем больше воды выводится из тканей, что уменьшает время сушки:

800 – 999 об/мин – стандартная скорость для большинства машин.

1200 – 1399 об/мин – подходит для более эффективного отжима.

1600 и более об/мин – идеально для семей с большим количеством стирки, поскольку это обеспечивает высокий уровень отжима.

Способ установки

Отдельная (соло): такая модель не требует дополнительного пространства для встраивания и может быть установлена в любом месте.

Встроенная: идеально подходит для кухонь и ванных комнат: идеально подходит для кухонь и ванных комнат, где важен стиль и компактность.

С возможностью установки под раковину: это компактные модели: это компактные модели, позволяющие сэкономить место.

Smart функции

Bluetooth, NFC, SmartThings: подключение к смартфону дает возможность контролировать машину через приложение.

Управление через Wi-Fi: это позволяет управлять через Wi-Fi: это позволяет управлять стиральной машиной удаленно, планировать циклы стирки и получать оповещения.

В общем при выборе стиральной машины важно учитывать ваши потребности: объем стирки, тип загрузки, необходимость в сушке, энергоэффективность и дополнительные функции. Уделяя внимание этим параметрам, вы сможете выбрать модель, которая больше всего соответствует вашим требованиям и обеспечит надежную и эффективную стирку.