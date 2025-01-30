На які ключові фактори слід звернути увагу при виборі пральної машини, 24 Каналу розповіли експерти інтернет-магазину Rozetka.

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Тип пральної машини

Прально-сушильні машини: це поєднання пральної машини й сушарки в одному пристрої. Вони ідеальні для тих, хто хоче зекономити місце або не має можливості сушити білизну окремо. Однак пам'ятайте, що сушіння в таких машинах може бути менш ефективним порівняно з окремою сушильною машиною.

Напівавтомат: такі машини вимагають більше участі користувача, оскільки після прання потрібно вручну переміщати білизну для віджиму. Вони часто дешевші, але менш зручні у використанні.

Автомат: це найпопулярніший тип пральних машин. Вони мають автоматичний процес прання та віджиму, забезпечуючи зручність та ефективність. Вибір для тих, хто шукає комфорт і сучасні функції.

Комплект пральна та сушильна машина: це два окремі пристрої, що працюють разом. Вони ідеально підходять для великих сімей або тих, хто часто стикається з великими обсягами білизни.

Глибина і максимальне завантаження білизни

Пральні машини мають різну глибину та обсяги завантаження. Чим більший обсяг, тим більше білизни можна випрати за один раз. Ось основні параметри:

Глибина машини: зазвичай варіюється від 40 до 60 сантиметрів. Якщо у вас обмежений простір, обирайте компактні моделі.

Максимальне завантаження: залежить від кількості членів сім'ї та частоти прання. Зазвичай обсяг варіюється від 3 до 10 кілограмів.

Тип двигуна

Інверторний двигун: сучасний тип двигуна, який працює тихо й ефективно. Такий двигун знижує енергоспоживання і має менше механічних зношуваних частин, що робить машину більш надійною.

Колекторний двигун: більш застарілий тип, який може бути дещо гучнішим і менш енергоефективним.

Інверторний з прямим приводом: це високоякісний двигун, який безпосередньо передає рух на барабан, що забезпечує менше шуму та кращу ефективність прання.

Асинхронний двигун: має довший термін служби й менше шумить, але зазвичай дорожчий за колекторні або інверторні моделі.

Тип завантаження

З вертикальним завантаженням: ідеальні для невеликих просторів. Вони займають менше місця у глибині, але можуть бути не такими зручними для людей з обмеженою мобільністю.

З фронтальним завантаженням: це найбільш популярний тип, який дозволяє зручно завантажувати та вивантажувати білизну. Такі моделі можуть бути вбудованими або стояти окремо.

Обираючи пральну машинку, важливо уважно вивчати її характеристики / Фото Freepik

Технічні особливості

З парою: пральні машини з функцією пари допомагають зменшити складність прання та вирівняти тканини. Це також може допомогти усунути запахи й зменшити кількість бактерій.

З дисплеєм: машини з дисплеєм надають більше інформації про поточний процес прання, наприклад, час до завершення циклу або вибрані параметри.

З можливістю дозавантаження білизни: це зручна функція, що дозволяє додавати речі в процесі прання без необхідності зупиняти машину.

З баком для води: для деяких моделей характерна наявність бака для води, що дає змогу працювати в умовах обмеженого водопостачання.

LED-індикація: яскраві індикатори та кнопки допомагають краще розуміти стан машини та процес прання.

З двома барабанами: такі моделі мають два барабани для прання та віджиму, що забезпечує більшу ефективність, зокрема для прання делікатних тканин.

З розбірним баком: це дає змогу зручніше обслуговувати машину та проводити технічне обслуговування.

Клас енергоспоживання

Вибір машини з високим класом енергоспоживання дозволить зекономити на електриці:

А+++++ – найвищий клас енергоефективності, що означає дуже низьке споживання енергії.

А+++, А++, А+ – також є дуже енергоефективними варіантами.

B, C, D – менш енергоефективні, але доступніші за ціною.

Максимальна швидкість віджимання

Чим вища швидкість віджимання, тим більше води виводиться з тканин, що зменшує час сушіння:

800 – 999 об/хв – стандартна швидкість для більшості машин.

1200 – 1399 об/хв – підходить для більш ефективного віджимання.

1600 і більше об/хв – ідеально для сімей з великою кількістю прання, оскільки це забезпечує високий рівень віджимання.

Спосіб встановлення

Окрема (соло): така модель не потребує додаткового простору для вбудовування і може бути встановлена будь-де.

Вбудована: ідеально підходить для кухонь та ванних кімнат, де важливий стиль та компактність.

З можливістю установки під раковину: це компактні моделі, що дозволяють зекономити місце.

Smart функції

Bluetooth, NFC, SmartThings: підключення до смартфона дає можливість контролювати машину через додаток.

Керування через Wi-Fi: це дозволяє управляти пральною машиною віддалено, планувати цикли прання та отримувати сповіщення.

Загалом при виборі пральної машини важливо враховувати ваші потреби: обсяг прання, тип завантаження, необхідність у сушінні, енергоефективність та додаткові функції. Приділяючи увагу цим параметрам, ви зможете обрати модель, яка найбільше відповідає вашим вимогам і забезпечить надійне та ефективне прання.