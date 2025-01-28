Как сэкономить кондиционер и использовать его с умом, чтобы вещи имели приятный запах как можно дольше, рассказывает 24 Канал.

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Как сэкономить кондиционер

Чтобы не тратить много кондиционера во время стирки, а белье сохраняло свежий аромат как можно дольше, можно воспользоваться лайфхаком с целлюлозными салфетками.

Одну такую салфетку следует разрезать на небольшие прямоугольные кусочки и сложить в контейнер с крышкой.

Далее туда следует налить два колпачка кондиционера и оставить салфетки на ночь, чтобы они хорошо пропитались.

Как экономить кондиционер: смотрите видео

После этого их можно использовать для стирки, кладя по 2 салфетки в барабан.

Так, расход кондиционера будет совсем минимальным, а белье будет пахнуть взамен интенсивнее.

Кстати, после стирки те же салфетки можно положить обратно в контейнер, чтобы они продолжили впитывать кондиционер. Их можно будет повторно использовать во время следующей процедуры.