Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Диану Гологовец.

Смотрите также Как починить кран, что течет, во время принятия душа: совет от сантехника

Что можно сделать со старым аромадиффузором

Если закончился аромадиффузор, то не спешите его выбрасывать. Оказывается, можно создать аромат своими руками и повторно использовать банку с палочками.

Так, следует взять обычную пищевую соль и насыпать в банку к аромадиффузору. После этого следует взять любимый кондиционер для стирки и добавить его к соли. По пропорциям должно получиться примерно 50/50.

Эту консистенцию следует тщательно перемешать, вставить палочки обратно и свежий аромадиффузор готов.

Новый аромадиффузор своими руками: смотрите видео

К слову, аромадиффузор можно сделать и другим способом. Для этого понадобится:

растительное масло,

эфирное масло,

водка или спирт.

Если осталась банка от старого аромадиффузора, то создавать новый аромат можно прямо в ней. Так, следует налить около 100 миллилитров растительного масла (подсолнечного или оливкового), 25 – 30 капель любимого аромата эфирного масла и 2 столовые ложки водки или спирта.

Полученную смесь следует тщательно перемешать и вставить палочки в аромадиффузор. Следует отметить, что банка должна быть неполной – полученная смесь должна заполнять 2/3 банки. Такой аромадиффузор будет безопасным и экологичным.

К примеру, удачными сочетаниями эфирных масел для аромадиффузора являются следующие: