Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера Диану Гологовец.
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Что можно сделать со старым аромадиффузором
Если закончился аромадиффузор, то не спешите его выбрасывать. Оказывается, можно создать аромат своими руками и повторно использовать банку с палочками.
Так, следует взять обычную пищевую соль и насыпать в банку к аромадиффузору. После этого следует взять любимый кондиционер для стирки и добавить его к соли. По пропорциям должно получиться примерно 50/50.
Эту консистенцию следует тщательно перемешать, вставить палочки обратно и свежий аромадиффузор готов.
Новый аромадиффузор своими руками: смотрите видео
К слову, аромадиффузор можно сделать и другим способом. Для этого понадобится:
- растительное масло,
- эфирное масло,
- водка или спирт.
Если осталась банка от старого аромадиффузора, то создавать новый аромат можно прямо в ней. Так, следует налить около 100 миллилитров растительного масла (подсолнечного или оливкового), 25 – 30 капель любимого аромата эфирного масла и 2 столовые ложки водки или спирта.
Полученную смесь следует тщательно перемешать и вставить палочки в аромадиффузор. Следует отметить, что банка должна быть неполной – полученная смесь должна заполнять 2/3 банки. Такой аромадиффузор будет безопасным и экологичным.
К примеру, удачными сочетаниями эфирных масел для аромадиффузора являются следующие:
- герань, ветивер и корица будут создавать идеальный зимний аромат,
- грейпфрукт, бергамот и иланг-иланг наполнят дом свежим и весенним ароматом,
- апельсин, иланг-иланг и сандаловое дерево будут напоминать теплые летние дни,
- шалфей, бергамот и лаванда добавят невероятного уюта и помогут расслабиться после сложного рабочего дня.