Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Діану Гологовець.
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Що можна зробити зі старим аромадифузором
Якщо закінчився аромадифузор, то не поспішайте його викидати. Виявляється, можна створити аромат своїми руками й повторно використати банку з паличками.
Так, слід взяти звичайну харчову сіль та насипати у банку до аромадифузора. Після цього слід взяти улюблений кондиціонер для прання й додати його до солі. ЗА пропорціями має вийти приблизно 50/50.
Цю консистенцію слід ретельно перемішати, вставити палички назад і свіжий аромадифузор готовий.
Новий аромадифузор своїми руками: дивіться відео
До слова, аромадифузор можна зробити й в інший спосіб. Для цього знадобиться:
- рослинна олія,
- ефірна олія,
- горілка чи спирт.
Якщо залишилася банка від старого аромадифузора, то створювати новий аромат можна прямо у ній. Так, слід налити близько 100 мілілітрів рослинної олії (соняшникової чи оливкової), 25 – 30 крапель улюбленого аромату ефірної олії та 2 столові ложки горілки чи спирту.
Отриману суміш слід ретельно перемішати та вставити палички до аромадифузора. Слід наголосити, що банка повинна бути неповною – отримана суміш повинна заповнювати 2/3 банки. Такий аромадифузор буде безпечним та екологічним.
До прикладу, вдалими поєднаннями ефірних олій для аромадифузора є наступні:
- герань, ветивер і кориця створюватимуть ідеальний зимовий аромат,
- грейпфрукт, бергамот та іланг-іланг наповнять дім свіжим і весняним ароматом,
- апельсин, іланг-іланг та сандалове дерево нагадуватимуть теплі літні дні,
- шавлія, бергамот і лаванда додаватимуть неймовірного затишку та допоможуть розслабитися після складного робочого дня.