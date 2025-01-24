Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Діану Гологовець.

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Що можна зробити зі старим аромадифузором

Якщо закінчився аромадифузор, то не поспішайте його викидати. Виявляється, можна створити аромат своїми руками й повторно використати банку з паличками.

Так, слід взяти звичайну харчову сіль та насипати у банку до аромадифузора. Після цього слід взяти улюблений кондиціонер для прання й додати його до солі. ЗА пропорціями має вийти приблизно 50/50.

Цю консистенцію слід ретельно перемішати, вставити палички назад і свіжий аромадифузор готовий.

Новий аромадифузор своїми руками: дивіться відео

До слова, аромадифузор можна зробити й в інший спосіб. Для цього знадобиться:

рослинна олія,

ефірна олія,

горілка чи спирт.

Якщо залишилася банка від старого аромадифузора, то створювати новий аромат можна прямо у ній. Так, слід налити близько 100 мілілітрів рослинної олії (соняшникової чи оливкової), 25 – 30 крапель улюбленого аромату ефірної олії та 2 столові ложки горілки чи спирту.

Отриману суміш слід ретельно перемішати та вставити палички до аромадифузора. Слід наголосити, що банка повинна бути неповною – отримана суміш повинна заповнювати 2/3 банки. Такий аромадифузор буде безпечним та екологічним.

До прикладу, вдалими поєднаннями ефірних олій для аромадифузора є наступні: