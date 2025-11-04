Но выход есть. Об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Express.co.

Несмотря на то, что большинство пятен можно вывести стиркой, жирные загрязнения – самые сложные: вода отталкивает масло, и стандартные методы часто не работают. Но неожиданный лайфхак, который набирает популярность благодаря видео в соцсетях, доказывает: масляное пятно можно убрать даже без стирки – всего одним ингредиентом.

В чем заключается секрет?

Все, что нужно сделать – посыпать пятно детской присыпкой и осторожно втереть ее в ткань. Присыпка действует как абсорбент: она "вытягивает" масло из волокон, полностью высушивая и нейтрализуя след. Блогер Кристина показала результат в видео: менее чем за минуту пятно буквально исчезло, и она смогла продлить день без стирки одежды.

Никаких дорогих пятновыводителей – только тальк и чистая ткань.


Масляные пятна с одежды исчезнут благодаря одному ингредиенту / Фото Africa Images

Почему это работает?

Как пишет Southern Living, детская присыпка:

  • действует как вяжущее и подсушивающее средство;
  • активно поглощает жир и влагу;
  • работает так же как на коже – устраняет жирность.

Как применить лайфхак?

  1. Посыпать пятно тальком.
  2. Легко втереть порошок в ткань.
  3. Встряхнуть остатки – пятно исчезнет.

Как избавиться от запаха дыма и сигарет?

  • Для устранения запаха дыма с одежды можно использовать раствор пищевой соды, погрузив вещи в воду с содой на несколько часов, а затем постирать.
  • Для удаления запаха с мебели или штор нужно посыпать их сухой содой, оставить на несколько часов и затем пропылесосить.