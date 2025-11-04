Но выход есть. Об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Express.co.

Несмотря на то, что большинство пятен можно вывести стиркой, жирные загрязнения – самые сложные: вода отталкивает масло, и стандартные методы часто не работают. Но неожиданный лайфхак, который набирает популярность благодаря видео в соцсетях, доказывает: масляное пятно можно убрать даже без стирки – всего одним ингредиентом.

В чем заключается секрет?

Все, что нужно сделать – посыпать пятно детской присыпкой и осторожно втереть ее в ткань. Присыпка действует как абсорбент: она "вытягивает" масло из волокон, полностью высушивая и нейтрализуя след. Блогер Кристина показала результат в видео: менее чем за минуту пятно буквально исчезло, и она смогла продлить день без стирки одежды.

Никаких дорогих пятновыводителей – только тальк и чистая ткань.



Масляные пятна с одежды исчезнут благодаря одному ингредиенту / Фото Africa Images

Почему это работает?

Как пишет Southern Living, детская присыпка:

действует как вяжущее и подсушивающее средство;

активно поглощает жир и влагу;

работает так же как на коже – устраняет жирность.

Как применить лайфхак?

Посыпать пятно тальком. Легко втереть порошок в ткань. Встряхнуть остатки – пятно исчезнет.

