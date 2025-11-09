Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

  • Больше света – меньше электричества

Эксперты говорят, что чистые окна пропускают до 30% больше естественного света, что позволяет реже включать лампы днем и экономить электроэнергию.

  • Солнце – естественный источник тепла

Когда окна чистые, солнечные лучи лучше прогревают комнату. Это может немного снизить потребность в отоплении, особенно в межсезонье.

  • Перед зимой – чистый старт

Осенью на стекло оседает пыль, сажа, насекомые и остатки дождей. Если оставить это до весны, грязь "прикипит" к стеклу под действием мороза, и потом ее будет сложно отчистить.

  • Комфорт и психологический эффект

Свет и чистота в окнах создают ощущение свежести. Это важно в сезон, когда дни укорачиваются, а настроение может снижаться.

  • Идеальная температура для мытья

Осень – самое удобное время для этой работы: еще не холодно, но уже нет жары, из-за которой на стеклах остаются разводы.


Почему стоит мыть окна на зиму / Фото Africa Images

Как правильно мыть окна осенью, чтобы не оставалось разводов?

  • Эксперты Marvin рекомендуют использовать микрофибру, резиновые ракели или мягкие губки для полировки, двигаясь сверху вниз.
  • Для мытья окон можно использовать растворы из воды с уксусом или моющим средством, что позволяет избежать разводов и экономить средства.

Как избавиться от конденсата на окнах?

  • Чтобы удалить конденсат между стеклопакетами, можно воспользоваться феном для волос или обогревателем, расположив их рядом с окном. Также эффективным решением будет осушитель воздуха. Его можно поставить на подоконник – он помогает снизить влажность в помещении и предотвратить образование конденсата.