Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
- Больше света – меньше электричества
Эксперты говорят, что чистые окна пропускают до 30% больше естественного света, что позволяет реже включать лампы днем и экономить электроэнергию.
- Солнце – естественный источник тепла
Когда окна чистые, солнечные лучи лучше прогревают комнату. Это может немного снизить потребность в отоплении, особенно в межсезонье.
- Перед зимой – чистый старт
Осенью на стекло оседает пыль, сажа, насекомые и остатки дождей. Если оставить это до весны, грязь "прикипит" к стеклу под действием мороза, и потом ее будет сложно отчистить.
- Комфорт и психологический эффект
Свет и чистота в окнах создают ощущение свежести. Это важно в сезон, когда дни укорачиваются, а настроение может снижаться.
- Идеальная температура для мытья
Осень – самое удобное время для этой работы: еще не холодно, но уже нет жары, из-за которой на стеклах остаются разводы.
Почему стоит мыть окна на зиму / Фото Africa Images
Как правильно мыть окна осенью, чтобы не оставалось разводов?
- Эксперты Marvin рекомендуют использовать микрофибру, резиновые ракели или мягкие губки для полировки, двигаясь сверху вниз.
- Для мытья окон можно использовать растворы из воды с уксусом или моющим средством, что позволяет избежать разводов и экономить средства.
Как избавиться от конденсата на окнах?
- Чтобы удалить конденсат между стеклопакетами, можно воспользоваться феном для волос или обогревателем, расположив их рядом с окном. Также эффективным решением будет осушитель воздуха. Его можно поставить на подоконник – он помогает снизить влажность в помещении и предотвратить образование конденсата.