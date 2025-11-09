Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Больше света – меньше электричества

Эксперты говорят, что чистые окна пропускают до 30% больше естественного света, что позволяет реже включать лампы днем и экономить электроэнергию.

Солнце – естественный источник тепла

Когда окна чистые, солнечные лучи лучше прогревают комнату. Это может немного снизить потребность в отоплении, особенно в межсезонье.

Перед зимой – чистый старт

Осенью на стекло оседает пыль, сажа, насекомые и остатки дождей. Если оставить это до весны, грязь "прикипит" к стеклу под действием мороза, и потом ее будет сложно отчистить.

Комфорт и психологический эффект

Свет и чистота в окнах создают ощущение свежести. Это важно в сезон, когда дни укорачиваются, а настроение может снижаться.

Идеальная температура для мытья

Осень – самое удобное время для этой работы: еще не холодно, но уже нет жары, из-за которой на стеклах остаются разводы.



Почему стоит мыть окна на зиму / Фото Africa Images

Как правильно мыть окна осенью, чтобы не оставалось разводов?

Эксперты Marvin рекомендуют использовать микрофибру, резиновые ракели или мягкие губки для полировки, двигаясь сверху вниз.

Для мытья окон можно использовать растворы из воды с уксусом или моющим средством, что позволяет избежать разводов и экономить средства.

Как избавиться от конденсата на окнах?