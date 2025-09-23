Лимоны – одно из лучших натуральных средств для уборки. Эксперты рассказали, где именно дома их лучше всего применять, передает 24 Канал со ссылкой на Woman and Home и Marta Stewart.

Какие вещи дома лучше всего чистить лимоном?

Чайник

Если вы не покупаете новый чайник ежегодно, вероятнее, он уже имеет накипь. Но лимон легко может с этим справиться.

Что сделать:

Разрежьте лимон на четыре части и положите в чайник;

Долейте воды так, чтобы она покрывала дно на несколько сантиметров;

Вскипятите воду, затем выключите чайник и дайте настояться 30 минут;

Вылейте воду, тщательно промойте чайник, вскипятите чистую воду и вылейте ее, чтобы избавиться от вкуса лимона.

Разделочные доски

Лимон не только удаляет запахи, но и убирает пятна.

Как чистить:

Посыпьте доску грубой солью;

Возьмите половинку лимона и используйте как щетку – сжимая, чтобы сок смешивался с солью;

Хорошо потрите доску, особенно в местах, где трещины и пятна;

Оставьте на 5 минут, затем смойте теплой водой и дайте высохнуть.

Микроволновая печь

Этот трюк давно используют эксперты – он действительно работает. Пар и эфирные масла лимона растворяют жир и запахи.

Как сделать:

Разрежьте лимон пополам и выдавите сок в миску с 1 стаканом воды;

Положите туда же половинки лимона;

Поставьте миску в микроволновую и нагревайте 3 минуты (до закипания);

Осторожно достаньте миску и протрите внутреннюю поверхность чистой тряпкой;

Зеркала и стекло

Лимон – это естественный способ получить чистые поверхности без разводов.

Как действовать:

Смешайте 4 столовые ложки лимонного сока с 1 стаканом воды в бутылке с распылителем;

Распылите на стекло или зеркало;

Протрите чистой тряпкой;

Аэрофритюрка

Хотя они и просты в использовании, чистить их иногда трудно. Лимон поможет удалить жир и сохранить приятный запах.

Как сделать:

Выньте лоток из фритюрницы, поместите в теплую мыльную воду;

Добавьте несколько половинок лимона;

Промойте как обычно, но не используйте металлическую щетку или абразивы;

Холодильники и морозильники

Иногда запахи в холодильнике сложно вывести. Но лимон здесь – идеальное решение.

Что делать:

Выньте всю еду, полки и ящики полки и ящики;

Вымойте их теплой мыльной водой;

Смешайте 1 столовую ложку лимонного сока с 500 миллилитрами воды;

Протрите стенки, полки и уплотнители дверцы;

Вытрите все насухо;

Итак, лимоны – это недорогое, натуральное и эффективное средство для чистки, которое найдется почти в каждом доме.

Что не стоит чистить лимонным соком?

Есть вещи, которые не следует чистить лимоном. Например, нельзя наносить лимонный сок на поверхности из натурального камня – мрамор, известняк, травертин – ведь кислота оставляет тусклые и постоянные следы. То же касается необработанных швов между плиткой, покрытых лаком металлов (например, латуни), а также чугунных сковородок– лимон уничтожает их защитный слой и вызывает ржавчину.

Также стоит избегать лимона при чистке:

деликатных тканей,

украшений,

электроники.

Обратите внимание! Никогда не смешивайте лимонный сок с отбеливателем (хлоркой) – такая смесь образует опасные токсичные пары.

Почему нужно высушивать мойку после каждого использования?

Эксперт по уборке советует после каждого использования высушивать мойку. Поскольку застойная вода способствует развитию бактерий и плесени.

Эффективно очистить мойку можно с помощью смеси пищевой соды и уксуса. Когда сода вступает в реакцию с уксусом, выделяется углекислый газ – он помогает отчистить засохшие остатки.