Эксперт по уборке Линси Кромби объяснила, почему сушка мойки является важным этапом, передает 24 Канал со ссылкой на Women and home и The Spruce.

Почему нужно высушивать кухонную мойку?

После мытья мойки всегда вытирайте ее насухо. Почему? Потому что застойная вода способствует развитию бактерий и плесени. А сухая мойка – это свежесть и гигиена,

– говорит Линси.

Перед тем как вытирать мойку, Линси тщательно дезинфицирует ее с помощью антибактериального универсального спрея и ополаскивает кипятком из чайника. Универсальные спреи – это отличное средство на кухне: они быстро очищают все – от рабочих поверхностей до кухонных шкафов.

Для высушивания Линси использует чистую микрофибровую тряпку – она хорошо впитывает влагу и удаляет даже самые стойкие микробы.

Как эффективно очистить кухонную мойку?

Другой эксперт по уборке Лиза Маккуин поделилась, как эффективно очистить кухонную мойку. Для этого понадобятся пищевая сода и уксус.

Эти вещества эффективны сами по себе, но вместе образуют мощную комбинацию. Когда сода вступает в реакцию с уксусом, выделяется углекислый газ – он помогает отчистить засохшие остатки.

Вот как это сделать:

Промойте раковину горячей водой, чтобы размягчить остатки пищи.

Закройте слив, посыпьте поверхность пищевой содой и потрите влажной губкой круговыми движениями.

Смешайте белый уксус и воду в равных частях, опрыскайте мойку.

Тщательно промойте мойку водой.

Напоследок нанесите деликатную пасту для чистки на чистую влажную тряпку и отполируйте поверхность.

После этого протрите мойку насухо микрофибровой салфеткой.

Как отмыть кухню от жира правильно

Чтобы эффективно убрать жир на кухне, нужны специальные средства, которые растворяют, а не размазывают его. Но важно выбрать правильные, чтобы не повредить поверхность.

Что искать в средствах против жира: