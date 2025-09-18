Эксперт по уборке Линси Кромби объяснила, почему сушка мойки является важным этапом, передает 24 Канал со ссылкой на Women and home и The Spruce.
Почему нужно высушивать кухонную мойку?
После мытья мойки всегда вытирайте ее насухо. Почему? Потому что застойная вода способствует развитию бактерий и плесени. А сухая мойка – это свежесть и гигиена,
– говорит Линси.
Перед тем как вытирать мойку, Линси тщательно дезинфицирует ее с помощью антибактериального универсального спрея и ополаскивает кипятком из чайника. Универсальные спреи – это отличное средство на кухне: они быстро очищают все – от рабочих поверхностей до кухонных шкафов.
Для высушивания Линси использует чистую микрофибровую тряпку – она хорошо впитывает влагу и удаляет даже самые стойкие микробы.
Как нужно убирать кухонную мойку: смотрите видео
Как эффективно очистить кухонную мойку?
Другой эксперт по уборке Лиза Маккуин поделилась, как эффективно очистить кухонную мойку. Для этого понадобятся пищевая сода и уксус.
Эти вещества эффективны сами по себе, но вместе образуют мощную комбинацию. Когда сода вступает в реакцию с уксусом, выделяется углекислый газ – он помогает отчистить засохшие остатки.
Вот как это сделать:
- Промойте раковину горячей водой, чтобы размягчить остатки пищи.
- Закройте слив, посыпьте поверхность пищевой содой и потрите влажной губкой круговыми движениями.
- Смешайте белый уксус и воду в равных частях, опрыскайте мойку.
- Тщательно промойте мойку водой.
- Напоследок нанесите деликатную пасту для чистки на чистую влажную тряпку и отполируйте поверхность.
- После этого протрите мойку насухо микрофибровой салфеткой.
Как отмыть кухню от жира правильно
Чтобы эффективно убрать жир на кухне, нужны специальные средства, которые растворяют, а не размазывают его. Но важно выбрать правильные, чтобы не повредить поверхность.
Что искать в средствах против жира:
- Сильные средства (например, с натрием или калием гидроксидом) хорошо подходят для плиты или вытяжки, но не для дерева или окрашенных поверхностей.
- Мягкие средства (с содой или натрием карбонатом) – безопаснее для дерева, пластика, мебели.
- Средства с поверхностно-активными веществами (ПАВ) хорошо расщепляют жир.
- Избегайте средств с хлором – он может повредить деликатные поверхности.
Не используйте абразивы (с жесткими частицами) для стекла, металла или глянца – могут поцарапать.