Експертка з прибирання Лінсі Кромбі пояснила, чому сушіння мийки є важливим етапом, передає 24 Канал із посиланням на Women and home та The Spruce.

Чому потрібно висушувати кухонну мийку?

Після миття мийки завжди витирайте її насухо. Чому? Тому що застійна вода сприяє розвитку бактерій і плісняви. А суха мийка – це свіжість і гігієна,

– каже Лінсі.

Перед тим як витирати мийку, Лінсі ретельно дезінфікує її за допомогою антибактеріального універсального спрею та ополіскує окропом з чайника. Універсальні спреї – це чудовий засіб на кухні: вони швидко очищують усе – від робочих поверхонь до кухонних шаф.

Для висушування Лінсі використовує чисту мікрофіброву ганчірку – вона добре вбирає вологу і видаляє навіть найстійкіші мікроби.

Як ефективно очистити кухонну мийку?

Інша експертка з прибирання Ліза Макквін поділилася, як ефективно очистити кухонну мийку. Для цього знадобляться харчова сода і оцет.

Ці речовини ефективні самі по собі, але разом утворюють потужну комбінацію. Коли сода вступає в реакцію з оцтом, виділяється вуглекислий газ – він допомагає відчистити засохлі залишки.

Ось як це зробити:

Промийте раковину гарячою водою, щоб розм'якшити залишки їжі.

Закрийте злив, посипте поверхню харчовою содою та потріть вологою губкою круговими рухами.

Змішайте білий оцет і воду в рівних частинах, оприскуйте мийку.

Ретельно промийте мийку водою.

Наостанок нанесіть делікатну пасту для чищення на чисту вологу ганчірку й відполіруйте поверхню.

Після цього протріть мийку насухо мікрофібровою серветкою.

Щоб ефективно прибрати жир на кухні, потрібні спеціальні засоби, які розчиняють, а не розмазують його. Але важливо вибрати правильні, щоб не пошкодити поверхню.

Що шукати у засобах проти жиру: