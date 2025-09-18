Експертка з прибирання Лінсі Кромбі пояснила, чому сушіння мийки є важливим етапом, передає 24 Канал із посиланням на Women and home та The Spruce.
Дивіться також Неочікувані причини: чому ванна кімната весь час вкрита пилом
Чому потрібно висушувати кухонну мийку?
Після миття мийки завжди витирайте її насухо. Чому? Тому що застійна вода сприяє розвитку бактерій і плісняви. А суха мийка – це свіжість і гігієна,
– каже Лінсі.
Перед тим як витирати мийку, Лінсі ретельно дезінфікує її за допомогою антибактеріального універсального спрею та ополіскує окропом з чайника. Універсальні спреї – це чудовий засіб на кухні: вони швидко очищують усе – від робочих поверхонь до кухонних шаф.
Для висушування Лінсі використовує чисту мікрофіброву ганчірку – вона добре вбирає вологу і видаляє навіть найстійкіші мікроби.
Як потрібно прибирати кухонну мийку: дивіться відео
Як ефективно очистити кухонну мийку?
Інша експертка з прибирання Ліза Макквін поділилася, як ефективно очистити кухонну мийку. Для цього знадобляться харчова сода і оцет.
Ці речовини ефективні самі по собі, але разом утворюють потужну комбінацію. Коли сода вступає в реакцію з оцтом, виділяється вуглекислий газ – він допомагає відчистити засохлі залишки.
Ось як це зробити:
- Промийте раковину гарячою водою, щоб розм'якшити залишки їжі.
- Закрийте злив, посипте поверхню харчовою содою та потріть вологою губкою круговими рухами.
- Змішайте білий оцет і воду в рівних частинах, оприскуйте мийку.
- Ретельно промийте мийку водою.
- Наостанок нанесіть делікатну пасту для чищення на чисту вологу ганчірку й відполіруйте поверхню.
- Після цього протріть мийку насухо мікрофібровою серветкою.
Як відмити кухню від жиру правильно
Щоб ефективно прибрати жир на кухні, потрібні спеціальні засоби, які розчиняють, а не розмазують його. Але важливо вибрати правильні, щоб не пошкодити поверхню.
Що шукати у засобах проти жиру:
- Сильні засоби (наприклад, з натрієм або калієм гідроксидом) добре підходять для плити чи витяжки, але не для дерева чи фарбованих поверхонь.
- М'які засоби (з содою або натрієм карбонатом) – безпечніші для дерева, пластику, меблів.
- Засоби з поверхнево-активними речовинами (ПАР) добре розщеплюють жир.
- Уникайте засобів з хлором – він може пошкодити делікатні поверхні.
Не використовуйте абразиви (з жорсткими частинками) для скла, металу чи глянцю – можуть подряпати.