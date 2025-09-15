Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, часто цей простір опиняється поза увагою, хоча насправді там швидко накопичується пил. Звідки він береться у ванній, розповідаємо далі.

Чому ванна вкривається пилом?

Вологість

Ванна кімната – це найбільш вологе приміщення в будинку, що і є однією з основних причин накопичення пилу. Надлишок вологи обтяжує частинки пилу та змушує їх прилипати до таких поверхонь, як полиці, плінтуси або сантехніка

Погана вентиляція

Поряд з вологістю іншою провідною причиною запиленості ванної кімнати є погана вентиляція. Без належного потоку повітря пилу нікуди подітися, і він осідає на різних поверхнях. Ось чому важливо забезпечити у ванній кімнаті справну витяжку.

Випадіння волосся та шкіри

Частинки пилу у ванній кімнаті також можуть утворюватися з волосся та клітин шкіри. Гоління або укладання волосся сприяють утворенню більшої кількості частинок пилу з відмерлих клітин.

Регулярне прибирання зменшує накопичення пилу / Фото Freepik

Ворс від рушників та туалетного паперу

У ванній кімнаті залишають не тільки частинки шкіри та волосся, що перетворюються на пил. Рушники та туалетний папір також лишають сліди від своїх ворсинок.

Залишки косметики

Хоча мило та шампунь самі по собі не утворюють пил, їхні залишки створюють ідеальне липке місце для прикріплення частинок пилу.

Як запобігти накопиченню пилу?

Оскільки на рівень запилення впливає багато факторів важливо слідкувати за своїх житлом та регулярно прибирати.

Крім того, бажано вживати заходів і для того, щоб зменшити кількість пилу.

До прикладу, для цього можна використовувати килимки біля входу, прати постіль щотижня, доглядати за тваринами, використовувати очищувачі повітря, обирати пилососи з фільтрами, зволожувати ганчірки для пилу, прибирати безлад і відкривати вікна обережно.