Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, часто это пространство оказывается без внимания, хотя на самом деле там быстро накапливается пыль. Откуда она берется в ванной, рассказываем далее.

Почему ванна покрывается пылью?

Влажность

Ванная комната – это наиболее влажное помещение в доме, что и является одной из основных причин накопления пыли. Избыток влаги утяжеляет частицы пыли и заставляет их прилипать к таким поверхностям, как полки, плинтусы или сантехника

Плохая вентиляция

Наряду с влажностью другой ведущей причиной запыленности ванной комнаты является плохая вентиляция. Без должного потока воздуха пыли некуда деваться, и она оседает на различных поверхностях. Вот почему важно обеспечить в ванной комнате исправную вытяжку.

Выпадение волос и кожи

Частицы пыли в ванной комнате также могут образовываться из волос и клеток кожи. Бритье или укладка волос способствуют образованию большего количества частиц пыли из отмерших клеток.

Регулярная уборка уменьшает накопление пыли / Фото Freepik

Ворс от полотенец и туалетной бумаги

В ванной комнате оставляют не только частицы кожи и волос, что превращаются в пыль. Полотенца и туалетная бумага также оставляют следы от своих ворсинок.

Остатки косметики

Хотя мыло и шампунь сами по себе не образуют пыль, их остатки создают идеальное липкое место для прикрепления частиц пыли.

Как предотвратить накопление пыли?

Поскольку на уровень запыления влияет много факторов важно следить за своим жильем и регулярно убирать.

Кроме того, желательно принимать меры и для того, чтобы уменьшить количество пыли.

К примеру, для этого можно использовать коврики у входа, стирать постель еженедельно, ухаживать за животными, использовать очистители воздуха, выбирать пылесосы с фильтрами, увлажнять тряпки для пыли, убирать беспорядок и открывать окна осторожно.