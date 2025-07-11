Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, причины просты – мы сбрасываем мертвые клетки кожи, наши любимцы линяют, с улицы заносится пыльца и грязь. Однако есть хорошая новость: пыль можно не только убирать, но и предотвращать ее образование. Вот как это сделать.

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Ставьте коврики у входа

Обычный дверной коврик помогает остановить пыль и грязь еще до того, как она попадет в дом. Протирайте ноги или обувь, прежде чем зайти в дом – это существенно уменьшает количество пыли на полу.

Стирайте постель каждую неделю

Постельное белье – это любимое место для пылевых клещей, которые питаются клетками кожи. Чтобы избежать их накопления, стирайте простыни и наволочки минимум раз в неделю.

Ухаживайте за животными

Домашние любимцы – один из главных источников пыли. Чтобы уменьшить ее количество, регулярно расчесывайте животное и купайте не чаще чем раз в месяц, чтобы не пересушить кожу.

Используйте очиститель воздуха

Очистители воздуха с фильтрами хорошо улавливают пылевые частицы. Они не устраняют пыль полностью, но значительно улучшают качество воздуха в помещении.

Регулярная уборка способна уменьшить запыленность / Фото Freepik

Выбирайте правильный пылесос

Обычные пылесосы могут только разносить пыль. Выбирайте модели с фильтрами – они задерживают мелкодисперсную пыль и не возвращают ее в воздух.

Увлажняйте тряпку для пыли

Сухие салфетки не всегда эффективны – пыль просто размазывается. Увлажненная микрофибровая тряпка лучше собирает частицы, удерживая их на поверхности.

Убирайте беспорядок

Беспорядок – это магнит для пыли. Книжные полки, декор, сувениры, старые журналы – все это оседает пылью, если не протирать регулярно. Чем меньше лишнего – тем легче убирать.

Открывайте окна осторожно

Свежий воздух полезен, но вместе с ним в дом попадают пыльца и частицы грязи. Используйте сетки на окнах и не оставляйте окна открытыми надолго в дни с высокой концентрацией пыли.

К слову, в разных комнатах накапливается разное количество пыли, в частности ее может быть слишком много в спальне, но этого можно избежать.