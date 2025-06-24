Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, спальня, как и любая другая комната, ежедневно накапливает грязь, частицы кожи, ворс, шерсть животных и бытовую пыль. А вот уборка, к сожалению, часто остается нерегулярной. Почему пыль скапливается в зоне отдыха и как эффективно с ней бороться, рассказываем далее.

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Самый большой виновник – недостаточная уборка

Главная причина накопления пыли – жидкая или поверхностная уборка. Даже если вы не видите пыли, она оседает на постельном белье, шторах, декоративных элементах и мебели.

Другие источники пыли – это отмершие клетки кожи, шерсть и перхоть домашних животных, плохая вентиляция (засоренные воздушные фильтры), потолочные вентиляторы, электроника, деревянная мебель и декоративные предметы.

Как уменьшить количество пыли

Самый простой шаг – стирка постельного белья раз в неделю. Стирать стоит в горячей воде, чтобы уничтожить пылевых клещей.

Также используйте пылесос с фильтром для регулярной уборки минимум раз в неделю для ковров и мягкой мебели. Кроме этого, желательно проводить чистку паром раз в 6 – 12 месяцев или чаще, если у вас есть животные.

Вместе с тем тяжелые шторы и покрывала следует заменить на более легкие материалы. Они выглядят уютно, но задерживают много пыли.

Напоследок уменьшите количество мелких декоративных элементов, храните вещи в закрытых ящиках или пыленепроницаемых контейнерах.

Кстати, в большом количестве пыли могут жить пылевые клещи, вызывающие аллергические реакции и раздражение. Однако хорошая новость заключается в том, что от них можно избавиться.