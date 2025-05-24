Хотя пылевые клещи не кусаются, но они могут вызвать аллергические реакции или раздражение. Как избавиться от пылевых клещей – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Признаки, что в доме появились пылевые клещи

Пылевые клещи – явление очень распространенное. Эти вредители "захватывают" значительную часть, особенно там, где редко убирают. Кроме того, если постельное белье стирают редко, то вероятность заражения пылевыми клещами очень высока.

К счастью, пылевые клещи не кусаются и являются вполне нормальным явлением. Однако если вредителей много, то они могут вызвать аллергические реакции или астму. Полностью избавиться от пылевых клещей невозможно, однако когда их количество становится слишком высоким, то стоит действовать.

Так, главными признаками, что пылевых клещей стало много, являются:

неожиданные аллергические реакции, чихание, зуд глаз после пробуждения;

затхлый запах в спальне;

пыль на подушках;

пыль, что накапливается возле кровати;

ухудшение симптомов аллергии;

на руках или шее появляется зуд и пятнышки, будто после укусов.

Как избавиться от пылевых клещей

Если один из перечисленных признаков совпадает, то, вероятно, стоит попробовать уменьшить их популяцию. Так, чтобы избавиться от пылевых клещей, стоит:

Регулировать уровень влажности

Поскольку пылевые клещи любят влажную, то стоит регулировать уровень сырости. Так, следует использовать осушитель воздуха в спальнях и гостиных, чтобы поддерживать влажность ниже 40%. Это поможет лишить пылевых клещей необходимой влаги для выживания и размножения, а потому их популяция в доме исчезнет.

Стирать постельное белье

Простыни и наволочки следует стирать при температуре 60 градусов. Делать это следует раз в неделю. Кроме того, стоит постелить чехол для матраса, а также подушек, чтобы защититься от пылевых клещей.

Сушить постель на свежем воздухе

По возможности, постельное белье лучше сушить на свежем воздухе под солнцем. Ультрафиолетовые лучи уничтожат клещей, которые могли остаться после стирки.

Чистить обивку

Любую обивку стоит чистить и пылесосить, а съемные чехлы – стирать в горячей воде. Также стоит пылесосить и матрасы.

Как не стоит бороться с пылевыми клещами

Некоторых методов во время борьбы с пылевыми клещами стоит избегать. Так, некоторые из эфирных масел, которые отпугивают вредителей, могут стать сильными аллергенами для людей.

Кроме того, специалисты не советуют использовать химические спреи и фумигаторы, а также очистители воздуха. Они наоборот могут повышать влажность воздуха, что способствует размножению пылевых клещей.