Несмотря на это, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые участки дома остаются недостаточно очищенными, хотя нуждаются в еженедельной уборке. Четыре ключевые зоны, которые стоит не пропускать, называем дальше.

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Коврики входной зоны

Коврики возле входной двери часто первыми встречают грязь, песок, пыль и влагу с улицы. Это зона с самым интенсивным трафиком. Регулярная уборка поможет не только сохранить вид коврика, но и не допустить разнесения грязи по всему дому.

Ковры в гостиной

Ковры в гостиной часто собирают пыль, песок и остатки пищи. Эту зону стоит включать в еженедельный график уборки, чтобы поддерживать ее чистой и свежей.

Спальня

На первый взгляд, спальня может казаться менее грязной, но это не так. Волосы, клетки кожи, ворсинки с постельного белья – все это накапливается на полу. Пылесос не только улучшает гигиену пространства для сна, но и помогает людям, склонным к аллергии. Еженедельная уборка здесь обязательна.

Под мебелью

О пыли за и под мебелью легко забыть. Но именно там, за диваном или под журнальным столиком, любит накапливаться грязь. Поэтому регулярно пылесосить стоит не только открытые участки, но и зоны под мебелью. Это не только улучшает общую чистоту, но и предотвращает повреждение напольного покрытия, если пыль и песок попадают под ковры или покрытия.

К слову, чтобы дома было меньше пыли, нужно не только использовать пылесос, но и учитывать последовательность процессов уборки – пылесосить или подметать сначала.