Обычно, чтобы почистить ковер, люди обращаются в химчистку, но сделать это можно и своими руками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Как почистить ковер за 7 шагов

Регулярная чистка ковра позволяет сохранить его красивым и пышным в течение длительного времени. Так, чтобы начать этап очистки, следует сначала убрать мебель или вытянуть ковер, чтобы его было удобно чистить.

Далее следует тщательно пропылесосить его. Это нужно не только для того, чтобы избавиться от пыли, грязи или шерсти домашних животных, но и чтобы поднять ворс и выровнять его в тех местах, где он уже со временем затерся.

Если ковер лежал под мебелью, то следует тщательно его рассматривать. Так, специалисты советуют взять обычные кубики льда и оставить их на местах, где ворс под давлением образовал вмятины. Через некоторое время следует разгладить ковер.

Важно. Если на ковре сохранилась бирка с инструкцией к чистке, то обязательно ее перечитайте. Возможно, некоторые средства не стоит использовать.

Когда все подготовительные этапы прошли, то можно начинать непосредственно чистку. Если на ковре есть старые пятна, которые не отмоются с первой попытки, то их можно замочить. Для этого специальный раствор или порошок для чистки ковров следует нанести на пятно и с помощью холодной воды тщательно обработать грязные места.

Интересно. Чтобы пятна на ковре не оставались, то сразу после загрязнения следует налить газированную воду. Она растворит грязь и не позволит ей проникнуть в ворс.

Также ковер можно почистить пищевой содой. Чистку можно выполнять щеткой или обычной тряпкой – все зависит от степени загрязненности. Также можно воспользоваться пароочистителем. После чистки ковер стоит тщательно просушить, чтобы влага внутри выветрилась.

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