Попри це, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі ділянки вдома залишаються недостатньо очищеними, хоча потребують щотижневого прибирання. Чотири ключові зони, які варто не пропускати, називаємо далі.

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Килимки вхідної зони

Килимки біля вхідних дверей часто першими зустрічають бруд, пісок, пил і вологу з вулиці. Це зона з найінтенсивнішим трафіком. Регулярне прибирання допоможе не лише зберегти вигляд килимка, а й не допустити рознесення бруду по всьому будинку.

Килими у вітальні

Килими у вітальні часто збирають пил, пісок і залишки їжі. Цю зону варто включати до щотижневого графіка прибирання, щоб підтримувати її чистою та свіжою.

Спальня

На перший погляд, спальня може здаватися менш брудною, але це не так. Волосся, клітини шкіри, ворсинки з постільної білизни – усе це накопичується на підлозі. Пилосос не лише покращує гігієну простору для сну, а й допомагає людям, схильним до алергії. Щотижневе прибирання тут обов’язкове.

Під меблями

Про пил за й під меблями легко забути. Але саме там, за диваном чи під журнальним столиком, любить накопичуватися бруд. Відтак регулярно пилососити варто не лише відкриті ділянки, а й зони під меблями. Це не тільки покращує загальну чистоту, але й запобігає пошкодженню підлогового покриття, якщо пил і пісок потрапляють під килими чи покриття.

До слова, щоб вдома було менше пилу, потрібно не тільки використовувати пилосос, а й враховувати послідовність процесів прибирання – пилососити чи підмітати спершу.