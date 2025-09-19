Однак є три ефективні способи, які допоможуть прибрати за важкими предметами, не пересуваючи їх, передає 24 Канал із посиланням на House and Gardens та Apartment Therapy.

Як дієво прибрати за важкою технікою?

Щоб навести ідеальну чистоту на кухні, не обов'язково пересувати важкі холодильники чи плити. Досить скористатися одним із цих засобів:

Моп із довгою ручкою : він легко дістає в далекі кути, не пошкоджуючи підлогу, і добре збирає бруд, особливо якщо використовувати його зі знежирювачем.

: він легко дістає в далекі кути, не пошкоджуючи підлогу, і добре збирає бруд, особливо якщо використовувати його зі знежирювачем. Довгий шланг для пилососа : замість того, щоб тягнути техніку, скористайтесь довгою насадкою або трубкою пилососа. Фахівці радять з'єднати пластикові подовжувачі, щоб дістатись у вузькі щілини. Для прилиплого бруду можна використати насадку-щітку.

: замість того, щоб тягнути техніку, скористайтесь довгою насадкою або трубкою пилососа. Фахівці радять з'єднати пластикові подовжувачі, щоб дістатись у вузькі щілини. Для прилиплого бруду можна використати насадку-щітку. Зняти цоколь (нижні панелі кухонної техніки): внизу під плитами, холодильниками та шафами зазвичай ховається найбільше бруду і пилу, куди ще й можуть залазити шкідники. Експерти рекомендують періодично знімати цоколь і ретельно пропилососити або протерти мопом.

Також для прибирання за важкою технікою можна використовувати щітку з мікрофібровою насадкою на довгій телескопічній ручці.

Як прибрати за технікою: дивіться відео

Щоб спростити прибирання в майбутньому, покладіть за технікою лист воскового паперу – він буде збирати жир і пил. Коли забрудниться – просто викинете. Замість паперу можна використати й старі газети.

Через які дизайнерські рішення кухня стає брудною?

Важливо, щоб дизайн кухні був не лише гарним, а й практичним. Деякі елементи інтер'єру тільки додають клопоту. Вони швидко брудняться і складні у догляді. Це, наприклад, матові або однотонні підлоги, біла затирка між плитами, глянцеві чорні стільниці, прилади з нержавійки, повністю біла кухня тощо.