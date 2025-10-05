Дуэт уксуса и кофейной гущи действует подобно тандему уксуса и соды. Кислоты в уксусе растворяют жир, а гуща нейтрализует запахи и работает как мягкий абразив. К тому же в использованном кофе есть противогрибковые свойства, которые помогают бороться с плесенью, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Где можно использовать уксус и кофейную гущу?

Деревянная разделочная доска

Нанесите смесь уксуса и гущи на доску, оставьте на несколько минут и смойте. Гуща оттирает засохшие остатки пищи, а уксус дезинфицирует.

Плита

Жирные брызги и подгоревшая грязь на плите легко отойдут после того, как смесь немного постоит и размягчит нагар.

Кастрюли и сковородки

Подгоревшие остатки пищи можно легче отмыть, если нанести уксус с гущей, оставить на дне посуды и затем вытереть губкой.

Раковина

Смесь кофейной гущи и белого уксуса быстро очистит раковину, придав ей вид новой. Уксус поможет расщепить мыльный налет, а кофейная гуща отчистит его.

Уплотнитель в холодильнике

Благодаря противогрибковым свойствам кофе и кислоте уксуса можно убрать плесень и грязь из его щелей.

Измельчитель отходов

В сочетании с белым уксусом кофейная гуща поможет избавиться от затхлого запаха, идущего из раковины. Гуща нейтрализует запахи, а уксус помогает расщепить грязь, которая налипла на лопастях измельчителя.

Форма для запекания

Засохший жир и остатки пищи на стеклянных, керамических или металлических формах легче отмыть после обработки смесью уксуса и гущи.

Кухонные поверхности

Смесь уксуса и кофе в виде пасты работает как натуральное средство против жира. Но надо убедиться, что материал столешницы устойчив к кислоте (например, гранит может повредиться).

Обратите внимание! Homes and gardens пишет, что кофейная гуща может замаскировать царапины на деревянных поверхностях. Для этого нужно нанести влажную кофейную гущу на царапину, оставить на 5 – 10 минут, затем вытереть мягкой тканью. Когда поверхность высохнет, надо нанести прозрачный лак или защитное средство для дерева. Гуща не уберет царапины полностью, но затемнит их, делая менее заметными.

