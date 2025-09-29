Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, ці серветки підходять не для всього. Іноді їх використання може не лише зіпсувати речі, а й нашкодити здоров’ю. На яких поверхнях краще уникати використання цих засобів, розповідаємо далі.

Чому серветки для дезінфекції не завжди безпечні?

Головна проблема – у складі серветок. Для справжньої дезінфекції поверхня має залишатися вологою протягом 15 – 30 секунд, що безпечно не для всіх матеріалів.

Більше того, якщо серветки використовуються там, де готується їжа, поверхню обов’язково потрібно змити водою, щоб уникнути потрапляння хімікатів у страви.

На яких поверхнях серветки використовувати не можна?

Вініл;

Натуральний каучук;

Обладнання для спортзалу;

Шкіра;

Паркетні підлоги;

Обробні дошки;

Не герметизований граніт, мармур чи дерево;

Робочі поверхні для приготування їжі;

Дитячі стільчики;

Гризунці та дурники.

Усі ці матеріали чутливі до хімії, а серветки можуть їх пошкодити, залишити мікротріщини для бактерій або створити небезпеку.

Чим відрізняються серветки для чищення та дезінфекції?

Ще одна поширена помилка – думати, що будь-які серветки дезінфікують. Насправді серветки для дезінфекції знищують патогени, а серветки для очищення лише видаляють бруд. Ефективна дезінфекція можлива лише після попереднього прибирання.

Чим замінити серветки для дезінфекції?

Як пише Forbes, найпростіший і безпечний варіант замінити серветки для дезінфекції – мильний розчин.

Змішайте теплу воду з невеликою кількістю звичайного рідкого мила, нанесіть його на поверхню за допомогою губки чи тканини, а потім змийте чистою водою та витріть насухо.

Такий спосіб ефективно видаляє бруд без ризику пошкодити матеріали чи залишити хімічні сліди.

Які засоби можна використовувати для дезінфекції вдома?

Крім серветок для дезінфекції, для обробки кухонних поверхонь часто використовують відбілювач. Однак це також не є надто безпечним рішенням.

Краще замінити ці засоби на перекис водню. Він підходить для дезінфекції кухонних поверхонь, не викликає пошкоджень та не залишає запаху.