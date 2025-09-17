Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living та @madamesweat, сода чудово дезодорує, видаляє плями та бруд. Проте ця речовина має абразивну структуру і лужні властивості, тому може пошкодити певні матеріали. Що не варто чистити содою, розповідаємо далі.

На яких поверхнях краще не використовувати соду?

Алюміній

Алюміній – м’який метал, який легко піддається хімічним реакціям. Контакт із содою може спричинити утворення гідроксиду алюмінію, що робить поверхню тьмяною та знебарвленою.

Вінтажне срібло

Делікатні срібні вироби, особливо антикварні, не варто чистити содою. Вона може подряпати поверхню та пошкодити захисний шар, що призведе до втрати цінності предмета.

Мідний посуд

Мідь реагує з содою, через що швидше тьмяніє та втрачає блиск. Нерівномірне знебарвлення ускладнить подальше доглядання посуду.

Скло

На скляних поверхнях сода створює мікроподряпини, що з часом роблять їх тьмяними. Особливо небезпечне використання соди на тонованих чи антиблікових вікнах.

На яких поверхнях не можна використовувати соду: дивіться відео

Мармурові поверхні

Мармур потребує делікатного догляду. Сода може пошкодити захисний шар, спричинити подряпини й зробити камінь тьмяним.

Шкіряні меблі та одяг

Сода висушує шкіру, вимиваючи натуральні олії. Через це матеріал тріскається та втрачає еластичність.

Пофарбовані поверхні

На стінах чи меблях сода може спричинити сколи та подряпини, а також зіпсувати рівність фарбованої поверхні.

Деревина

Особливо небезпечна сода для полірованих або антикварних дерев’яних меблів та підлог. Вона залишає подряпини й руйнує захисне покриття.

Для чого соду можна використовувати?

Харчову соду можна безпечно використовувати у багатьох випадках.

До прикладу, її слід обирати для чищення поверхонь з нержавіючої сталі, кераміки, а також для очищення кухонних плит, витяжок, посуду від жиру та накипу чи для освіження килимів, матраців і видалення запахів з холодильника.

Крім того, сода може застосовуватися для обробки рослин на городі та в саду.