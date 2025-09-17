Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и @madamesweat, сода прекрасно дезодорирует, удаляет пятна и грязь. Однако это вещество имеет абразивную структуру и щелочные свойства, поэтому может повредить определенные материалы. Что не стоит чистить содой, рассказываем далее.

На каких поверхностях лучше не использовать соду?

Алюминий

Алюминий – мягкий металл, который легко поддается химическим реакциям. Контакт с содой может привести к образованию гидроксида алюминия, что делает поверхность тусклой и обесцвеченной.

Винтажное серебро

Деликатные серебряные изделия, особенно антикварные, не стоит чистить содой. Она может поцарапать поверхность и повредить защитный слой, что приведет к потере ценности предмета.

Медная посуда

Медь реагирует с содой, из-за чего быстрее тускнеет и теряет блеск. Неравномерное обесцвечивание усложнит дальнейший уход за посудой.

Стекло

На стеклянных поверхностях сода создает микроцарапины, что со временем делают их тусклыми. Особенно опасно использование соды на тонированных или антибликовых окнах.

Мраморные поверхности

Мрамор требует деликатного ухода. Сода может повредить защитный слой, вызвать царапины и сделать камень тусклым.

Кожаная мебель и одежда

Сода высушивает кожу, вымывая натуральные масла. Из-за этого материал трескается и теряет эластичность.

Окрашенные поверхности

На стенах или мебели сода может вызвать сколы и царапины, а также испортить ровность окрашенной поверхности.

Древесина

Особенно опасна сода для полированной или антикварной деревянной мебели и полов. Она оставляет царапины и разрушает защитное покрытие.

Для чего соду можно использовать?

Пищевую соду можно безопасно использовать во многих случаях.

К примеру, ее следует выбирать для чистки поверхностей из нержавеющей стали, керамики, а также для очистки кухонных плит, вытяжек, посуды от жира и накипи или для освежения ковров, матрасов и удаления запахов из холодильника.

Кроме того, сода может применяться для обработки растений на огороде и в саду.