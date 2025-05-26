Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, в стремлении к органическому уходу за растениями важно понимать: пищевая сода – это соль, и ее неправильное применение может навредить вашим зеленым насаждениям. Когда и как ее безопасно использовать соду, а когда лучше воздержаться от этого, рассказываем далее.

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Уничтожение сорняков: действенно, но опасно

Пищевая сода действительно может уничтожить сорняки – она высушивает листья и действует подобно поваренной соли. Но здесь есть два существенных риска:

Она действует только на надземную часть сорняка, не убивая корни.

Это неизбирательный гербицид: сода накапливается в почве, отравляет ее и вредит соседним растениям.

Поэтому, даже если вы планируете посыпать сорняки на тротуаре или подъездной дорожке, учтите, что сода может попасть на грядки или газон и повредить корневую систему других растений.

Регулирование pH почвы: кратковременно и рискованно

Пищевая сода имеет щелочную реакцию и может временно снизить кислотность почвы. Некоторые считают, что таким образом можно "подсластить" помидоры или помочь розам лучше цвести. Но эффект от соды очень кратковременный, а при передозировке она может сжечь или затормозить рост растений.

Для надежного и безопасного повышения pH лучше воспользоваться садовой известью.

Против насекомых: точечно и осторожно

Сода может помочь в борьбе с отдельными вредителями, в частности слизнями или томатными роговыми червями. Ее можно посыпать непосредственно на насекомых или приготовить смесь из соды и масла для опрыскивания. Однако не стоит регулярно посыпать почву – сода может проникнуть в нее и повредить корни. Для постоянной защиты лучше выбрать специальные садовые средства.

Соду следует использовать осторожно / Фото Freepik

Грибковые заболевания: профилактика, но не лечение

Пищевая сода не уничтожает грибок, но может замедлить распространение мучнистой росы. Для этого можно приготовить раствор: 1 столовая ложка соды на 2 – 3 литра воды. Однако применять это средство чаще чем раз в две недели нельзя – сода накапливается и становится токсичной для растений.

Дезодорация компоста: с осторожностью

Посыпание компоста пищевой содой может уменьшить неприятный запах, но избыток щелочи вредит микроорганизмам, ответственным за разложение органики. Лучше использовать соду только в исключительных случаях и очень умеренно. А если запах из компоста постоянно неприятный – стоит чаще переворачивать кучу и добавить больше сухих материалов, например, сухие листья или солому.

Тест pH почвы: интересный эксперимент

Если смешать почву с водой и добавить соду, а потом наблюдать за реакцией (шипение – признак кислотной среды), можно получить приблизительное представление о кислотности. Но для точных результатов лучше воспользоваться специальным набором для анализа или обратиться в аграрную лабораторию.

К слову, кроме пищевой соды, также часто пытаются использовать кофейную гущу в саду, которая тоже имеет свои особенности.