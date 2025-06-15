Так, для цього знадобиться лише сода. Як почистити матрац своїми руками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Як легко почистити матрац

Перед тим, як чистити матрац, його слід підготувати до цього. Так, зніміть постільну білизну та наматрацник чи захисний чохол, якщо він є. Також слід переконатися, що матрац повністю сухий та не має вологих плям.

Слід перевірити етикетку на матраці, щоб дізнатися інструкцію з чищення. Це допоможе запобігти випадковим пошкодженням. Якщо немає жодних обмежень, то можна спробувати почистити матрац за допомогою звичайної харчової соди.

Для цього знадобляться:

харчова сода,

пилосос,

сито,

ефірні олії (якщо хочете додати аромату).

Спочатку матрац слід ретельно пропилососити, аби видалити весь пил та крихти. Після цього слід тонким шаром розсипати на нього соду. Якщо хочете додати аромату, то кілька крапель ефірної олії слід завчасно додати до соди та почекати, поки суміш стане повністю сухою, а потім – нанести на матрац за допомогою сита.

Харчову соду слід залишити щонайменше на 20 – 30 хвилин, а якщо є змога – то і на кілька годин. Потім треба ретельно пропилососити матрац. Якщо є змога, то можна обробити поверхні пароочисником. Після цього матрац буде як новий та не матиме неприємних запахів.

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