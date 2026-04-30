Про новий тренд повідомляє видання Infobae.

Чим замінюють туалетний папір?

Найбільш популярною альтернативою стають біде та так звані "розумні" туалети. Особливо поширені вони в країнах Азії, зокрема в Японії, де такі пристрої давно стали стандартом. Водночас технологія активно поширюється і в Європі та Латинській Америці.

Сучасні унітази поєднують одразу кілька функцій: окрім звичайного використання, вони оснащені системою підмивання водою, що вважається більш гігієнічним, ніж папір чи серветки. Користувачі можуть самостійно налаштовувати:

температуру,

силу та напрямок струменя.

Деякі моделі мають функцію сушіння теплим повітрям, підігрів сидіння, автоматичне відкривання кришки та навіть системи ультрафіолетової стерилізації для боротьби з бактеріями.



У чому переваги нового підходу?

За словами Indian Defence Review, використання біде та "розумних" туалетів дозволяє значно скоротити споживання туалетного паперу та вологих серветок. Останні, на відміну від паперу, не розчиняються у воді й часто спричиняють засмічення каналізації.

Цікаво! Раніше ми писали, що у багатьох країнах кидання туалетного паперу та серветок в унітаз є табу через непридатність комунальних систем до великих обсягів відходів. В Україні безпечність залежить від типу каналізації: у нових будинках це безпечно, тоді як у старих – ризиковано.

Попри те, що такі системи справді можуть збільшувати споживання води в побуті, їхній загальний екологічний вплив часто оцінюють як більш збалансований. Це пояснюється тим, що вони суттєво зменшують потребу в туалетному папері, виробництво якого потребує великих обсягів деревини, енергії та хімічної обробки. У результаті зменшується навантаження на довкілля:

менше вирубуються ліси,

скорочується кількість промислових відходів,

знижується вуглецевий слід.

Окрім екологічного аспекту, важливим є й питання гігієни та комфорту. Водне очищення вважається більш делікатним способом догляду, оскільки воно не подразнює шкіру так, як це може відбуватися при використанні паперу, особливо у людей із підвищеною чутливістю або певними дерматологічними проблемами.

Як ми бачимо, світ поступово переходить до більш технологічних і екологічних рішень навіть у побутових речах. І хоча повністю відмовитися від туалетного паперу готові не всі, тенденція вже очевидна: майбутнє гігієни – за водою та "розумними" технологіями.