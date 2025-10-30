Виявляється, навіть така дрібниця може спричинити серйозні проблеми – від забитих труб до неприємного запаху у квартирі. Коли можна кидати папір в унітаз, а коли – ні, розкаже 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Витік газу: як зрозуміти, що сталася надзвичайна ситуація

Яка ситуація у різних країнах світу?

У багатьох країнах Європи чи Азії кидання паперу в унітаз – табу. Там комунальні системи не пристосовані до великих обсягів побутових відходів, тому навіть м'який папір може швидко засмітити труби.

В Україні ж ситуація різна:

у нових будинках із сучасною каналізацією це безпечно,

але у старих багатоповерхівках – не завжди.

Коли папір можна кидати у туалет?

Якщо папір розчиняється у воді. Шукайте маркування "toilet safe" або "rapidly dissolving". Такий папір розпадається на волокна майже відразу після контакту з водою.

Шукайте маркування "toilet safe" або "rapidly dissolving". Такий папір розпадається на волокна майже відразу після контакту з водою. Якщо каналізація нова. У приватному будинку чи новобудові з сучасною пластиковою системою водовідведення – жодних проблем.

У приватному будинку чи новобудові з сучасною пластиковою системою водовідведення – жодних проблем. Якщо ви не кидаєте забагато. Навіть найкращий папір не врятує, якщо викидати його жмутками. Оптимально – використовувати лише необхідну кількість.



Чи можна викидати туалетний папір в унітаз / Фото Unsplash

Коли кидати не можна?

Якщо у вас старі труби чи вигрібна яма. У таких системах навіть тонкий папір накопичується, створюючи пробки. Якщо ви користуєтесь вологими серветками, рушниками чи косметичним папером. Вони не розчиняються у воді, на відміну від туалетного, і можуть забити каналізацію за кілька днів. Якщо помічаєте, що вода в унітазі спускається повільніше. Це перша ознака того, що труби вже частково забиті.

Що кажуть сантехніки?

Більшість майстрів радять: "Якщо не впевнені у своїй каналізації – краще не ризикувати". Як пише BBC Future, набагато дешевше поставити маленький контейнер біля унітаза, ніж платити за прочищення труб чи ремонт стояка.

Як заощадити тисячі гривень перед морозами: секрети сантехніка