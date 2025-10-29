Є кілька характерних ознак, за якими можна дізнатися про витік газу вдома або на підприємстві, передає 24 Канал із посиланням на Hope.

Які ознаки витоку газу?

Сам по собі природний газ не має запаху, тому компанії навмисне додають до нього речовини з різким сірчаним запахом. Він нагадує запах тухлих яєць. Чим сильніший запах – тим більша ймовірність витоку.

Великий витік може супроводжуватися шипінням. Його зазвичай чути на невеликій відстані, особливо у тиші. Це стійкий, безперервний звук, спричинений виходом газу з пошкодженої труби. Тому варто бути уважними до будь-яких незвичних звуків біля газових плит, труб і лічильників.

Газ може просочуватися з підземних труб. Якщо ви помічаєте бульбашки в калюжах чи мокрій землі біля будинку, це може означати, що природний газ виходить у ґрунт. Таке трапляється через надлишковий тиск у трубопроводі або якщо трубу випадково пошкодили під час копання.

Хворі чи загиблі кімнатні рослини теж можуть свідчити про витік природного газу поруч. Газ блокує доступ кисню до коріння.

На витік газу вказують фізичні симптоми. Це сильний головний біль, проблеми з пам'яттю, втома, погіршення концентрації, нудота, непритомність, задуха.

Витік газу – поширена небезпека / Фото Direct Plumber SG

Як утеплити оселю без опалення?

З настанням осені ночі стають холоднішими, і дім здається менш затишним. Експерти радять не поспішати вмикати опалення, а скористатися простими способами, щоб зберегти тепло й зменшити рахунки. Зокрема,