Есть несколько характерных признаков, по которым можно узнать об утечке газа дома или на предприятии, передает 24 Канал со ссылкой на Hope.

Смотрите также Эксперты назвали 8 кухонных инструментов, которые стоит немедленно заменить

Какие признаки утечки газа?

Сам по себе природный газ не имеет запаха, поэтому компании умышленно добавляют к нему вещества с резким серным запахом. Он напоминает запах тухлых яиц. Чем сильнее запах – тем больше вероятность утечки.

Большая утечка может сопровождаться шипением. Его обычно слышно на небольшом расстоянии, особенно в тишине. Это устойчивый, непрерывный звук, вызванный выходом газа из поврежденной трубы. Поэтому стоит быть внимательными к любым необычным звукам возле газовых плит, труб и счетчиков.

Газ может просачиваться из подземных труб. Если вы замечаете пузырьки в лужах или мокрой земле возле дома, это может означать, что природный газ выходит в почву. Такое случается из-за избыточного давления в трубопроводе или если трубу случайно повредили во время копания.

Больные или погибшие комнатные растения тоже могут свидетельствовать об утечке природного газа рядом. Газ блокирует доступ кислорода к корням.

На утечку газа указывают физические симптомы. Это сильная головная боль, проблемы с памятью, усталость, ухудшение концентрации, тошнота, обморок, удушье.

Утечка газа – распространенная опасность / Фото Direct Plumber SG

Как утеплить дом без отопления?

С наступлением осени ночи становятся холоднее, и дом кажется менее уютным. Эксперты советуют не спешить включать отопление, а воспользоваться простыми способами, чтобы сохранить тепло и уменьшить счета. В частности,