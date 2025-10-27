Гендиректор компанії Flooring Hut Пол Брюстер поділився чотирма перевіреними порадами, які допоможуть підтримати комфорт у домівці навіть у найпохмуріші дні, передає 24 Канал з посиланням на Express.co.
Як модернізувати свої батареї?
- Встановіть світловідбивну ізоляцію за радіаторами
Брюстер радить прикріпити світловідбивну фольгу за батареями – вона відбиватиме тепло назад у кімнату, замість того, щоб воно виходило крізь стіни. Найдешевший варіант – звичайна олов'яна фольга, яку легко знайти в кожному господарстві.
- Додайте килимки для додаткового тепла
Килими – не лише декор, а й чудовий теплоізолятор. Вони зберігають тепло в приміщенні, особливо на плитці, ламінаті чи паркеті. Якщо підлога дерев'яна – краще обрати товстий килим. А для економного варіанту можна підкласти картон або ковдру під старий килим.
- Герметизуйте щілини та тріщини
Навіть дрібні тріщини у підлозі чи біля вікон здатні "випускати" тепло. Експерт радить зашпаклювати отвори або використати герметик – це зменшить протяги й дозволить довше утримувати тепло в кімнаті.
Як модернізувати свої батареї, щоб не переплачувати / Фото ARSENAL D
У блозі Focus on Energy радять, використовувати сонячну енергію. Адже навіть узимку сонце може обігрівати кімнату. Тож, відчиняйте штори вдень, особливо на південних вікнах, і закривайте їх одразу після заходу сонця.
Як скоротити витрати на електроенергії?
- Експерти наголошують, що іноді достатньо кількох бюджетних рішень, щоб температура у квартирі піднялася на кілька градусів, а рахунки за опалення – знизилися.
- До прикладу, гумові або поролонові ущільнювачі для вікон можуть зменшити втрати тепла до 25%. Щільні штори та килими допомагають зберігати тепло, а фольга за батареями повертає тепло в кімнату.