Ліцензований сантехнік Денні Реддік пояснив, як правильно підготувати зовнішні водопровідні лінії, щоб уникнути зимових неприємностей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo.

Які є основні кроки підготовки?

За словами експерта, головне завдання перед настанням холодів – злити воду зі всіх зовнішніх ліній та перекрити її подачу. Це запобігає накопиченню води в трубах, яка під час замерзання може розширюватися і розривати матеріал.

Реддік зазначив, що підготовка займає лише близько десяти хвилин, але може зекономити тисячі гривень на ремонті. Сантехнік радить:

від'єднати всі зовнішні шланги, розпрямити їх і злити воду;

зберігати шланги всередині приміщення;

закрити внутрішній клапан, який подає воду до зовнішнього крана;

відкрити зовнішній кран, щоб злити залишки води, потім знову закрити.

Якщо ваш кран має внутрішній запірний клапан, Реддік радить залишати його закритим, а зовнішній кран – відкритим, щоб уникнути тиску під час можливого замерзання залишків води.



Сантехнік зізнався, як заощадити тисячі гривень перед морозами / Фото Unsplash

The Spruce пише, що підготовка водопровідної системи перед морозами – це необхідний крок, який допомагає запобігти серйозним пошкодженням і дорогим ремонтам. Коли температура опускається нижче нуля, вода в трубах може замерзнути, а під час замерзання – розширюється. Це створює сильний тиск усередині труби, який здатен призвести до її розриву. Наслідком стає:

затоплення будинку,

пошкодження стін,

підвалів і систем опалення, що може коштувати тисячі гривень на відновлення.

На що ще звернути увагу?

Реддік нагадує, що захисту потребують не лише крани, а й усі зовнішні джерела води – підключення пральних машин, поливальні системи, зливи та вуличні мийки. Тож якщо ви ще не підготували свій будинок до зими, саме час зробити це, поки перші морози не застали зненацька.

Як підготувати будинок до зими?