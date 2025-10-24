Що робити у таких випадках у коментарі 24 Каналу розповіли в "Розетці".

Як розблокувати пральну машину?

Під час відключення електроенергії пральна машина зупиняє цикл прання. Вона "запам'ятовує", на якому етапі була (полоскання, віджим тощо), але не продовжить роботу, доки не з'явиться живлення. Дверцята можуть бути заблоковані. Так, замок люка зазвичай залишається закритим – це система безпеки. Поки машина не отримає живлення, вона не може розблокувати дверцята, щоб уникнути витікання води чи опіків гарячою водою. Коли світло з'явиться, машина: або автоматично розблокує дверцята, або продовжить прання з місця, де зупинилася.

Пральна машинка може заблокуватися під час відключення світла / Фото Pexels

Щоб відкрити машинку треба дочекатися появи світла – тоді замок розблокується автоматично. Якщо цього не станеться можна випробувати інший спосіб.

Спершу відключіть пралку від мережі на 10 – 30 хвилин – це допоможе скинути електронну систему,

– порадили у "Розетці".

Більшість сучасних моделей мають аварійний трос або важіль для ручного відкривання дверцят, зазвичай біля фільтра насоса.

"Переконайтеся, що всередині немає води. Уникайте застосування сили, щоб не пошкодити замок", – наголосили у мережі магазинів.

Якщо ці способи не допоможуть, слід звернутися до сервісного центру.

Коли прати, щоб витрачати менше електроенергії?

Звичайне прання може коштувати більше, ніж здається. Експерти попереджають: час увімкнення пральної машини безпосередньо впливає на рахунок за світло. Якщо прати у пікові години, коли мережа перевантажена, кожне прання виходить дорожче.

Коли не варто прати:

Влітку – з 13:00 до 20:00, коли працюють кондиціонери.

Взимку – з 6:00 до 10:00, коли всі вмикають обігрівачі.

У вихідні прати вигідніше — навантаження на мережу менше.