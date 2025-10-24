Что делать в таких случаях в комментарии 24 Канала рассказали в "Розетке".

Как разблокировать стиральную машину?

Во время отключения электроэнергии стиральная машина останавливает цикл стирки. Она "запоминает", на каком этапе была (полоскание, отжим и т.д.), но не продолжит работу, пока не появится питание. Дверца может быть заблокирована. Так, замок люка обычно остается закрытым – это система безопасности. Пока машина не получит питание, она не может разблокировать дверцу, во избежание утечки воды или ожогов горячей водой. Когда свет появится, машина: либо автоматически разблокирует дверцу, или продолжит стирку с места, где остановилась.

Стиральная машинка может заблокироваться во время отключения света / Фото Pexels

Чтобы открыть машинку надо дождаться появления света – тогда замок разблокируется автоматически. Если этого не произойдет можно испытать другой способ.

Сначала отключите стиралку от сети на 10 – 30 минут – это поможет сбросить электронную систему,

– посоветовали в "Розетке".

Большинство современных моделей имеют аварийный трос или рычаг для ручного открывания дверцы, обычно возле фильтра насоса.

"Убедитесь, что внутри нет воды. Избегайте применения силы, чтобы не повредить замок", – отметили в сети магазинов.

Если эти способы не помогут, следует обратиться в сервисный центр.

Когда стирать, чтобы тратить меньше электроэнергии?

Обычная стирка может стоить больше, чем кажется. Эксперты предупреждают: время включения стиральной машины напрямую влияет на счет за свет. Если стирать в пиковые часы, когда сеть перегружена, каждая стирка выходит дороже.

Когда не стоит стирать:

Летом – с 13:00 до 20:00, когда работают кондиционеры.

Зимой – с 6:00 до 10:00, когда все включают обогреватели.

В выходные стирать выгоднее - нагрузка на сеть меньше.