Своими секретами поделилось издание southernliving, передает 24 Канал.

Когда лучше не включать стиральную машинку?

Пиковые часы – это время, когда наибольшее количество людей одновременно пользуется электроприборами. В эти моменты энергосистема работает с максимальной нагрузкой, а потребители платят больше.

Летом (июнь – сентябрь) пик обычно приходится на 13:00 – 20:00, когда массово включают кондиционеры.

(июнь – сентябрь) пик обычно приходится на 13:00 – 20:00, когда массово включают кондиционеры. Зимой (ноябрь – март) в регионах с электрическим отоплением наибольшая нагрузка наблюдается утром – с 6:00 до 10:00, когда люди готовятся к работе и включают обогреватели.

В выходные нагрузка меньше, ведь промышленные предприятия и офисы не работают, поэтому это лучшее время для стирки.

Как пишет EnergySage, сушилка – главный "пожиратель" электроэнергии. Кроме того, она выделяет тепло и влагу, что в теплое время года заставляет кондиционер работать интенсивнее. Для экономии специалисты советуют сушить белье на воздухе или запускать сушилку ночью или рано утром, когда энергопотребление самое низкое.



Когда лучше всего включать стиральную машинку / Фото Unsplash

Как стирать экономно?

Кроме выбора правильного времени, есть еще несколько простых, но эффективных способов уменьшить счета за электроэнергию:

Стирать в холодной воде. Около 80% энергии стиральная машина тратит на нагрев, поэтому холодная стирка экономит ресурсы без потери качества. Загружайте машину полностью. Один полный цикл потребляет меньше энергии, чем несколько коротких. Стирать ночью в жару. Это помогает избежать перегрева дома и уменьшает нагрузку на кондиционер. Если есть солнечные панели – стирать днем. Так можно напрямую использовать энергию солнца без дополнительных затрат.

Как спасти стиральную машинку от поломки?