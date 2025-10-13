Как избежать порчи орехов – рассказали в блоге рассказали в блоге Martha Stewart, передает 24 Канал.

Как правильно хранить орехи?

Храните орехи в герметичных контейнерах, чтобы минимизировать контакт с воздухом. Избегайте влаги, тепла и света – эти факторы стимулируют развитие плесени и порчи. Держите орехи подальше от продуктов с сильным запахом (например, лука или чеснока), потому что орехи легко впитывают чужие ароматы.

Эксперты California Walnuts подчеркивают, что воздух, свет и тепло – это основные "враги" орехов. Ведь они ускоряют процесс окисления жиров. Таким образом, хорошей идеей было бы хранение орехов в холодильнике или морозилке.

В холодильнике срок хранения орехов может достигать 4 – 6 месяцев.

В морозилке – до года и более, при условии герметичной упаковки.



Как и где хранить орехи / Фото Unsplash

Как распознать порчу?

Вкус или запах горчат или напоминают "масло или краску".

Текстура смягчается – теряется хруст.

Появляются пятна или зеленоватые оттенки.

Как быстро почистить грецкие орехи?