Специалисты KitchenAid объяснили, что для поддержания идеального состояния бытового прибора важен ежедневный уход, а не только периодическое кипячение с кислотой, передает 24 Канал.
Как безопасно мыть чайник снаружи?
Специалисты советуют интересный лайфхак:
- Нанесите немного зубной пасты на старую зубную щетку.
- Осторожно потрите корпус чайника, особенно в местах стыков и возле ручки.
- Смойте остатки влажной тряпкой, а затем отполируйте микрофиброй.
Как альтернатива, рекомендуют использовать моющее средство для посуды – просто нанесите его на губку, протрите поверхность, а затем несколько раз вытрите влажной тканью.
Средство, которое отчистит до блеска ваш чайник / Фото Unsplash
Как удалить накипь без лимонной кислоты?
Как отмечают в Morphy Richards, частота чистки зависит от жесткости воды.
- Если вода средней жесткости – достаточно очистки раз в три месяца.
- Если же в вашем регионе вода жесткая – чистить следует минимум раз в 30 дней.
Эксперты советуют не пользоваться лимонной кислотой, а заменить ее уксусом – более эффективным и безопасным средством:
- Налейте в чайник 600 миллилитров воды и 200 миллилитров уксуса.
- Доведите до кипения, оставьте на ночь.
- Утром слейте раствор, залейте чистую воду, вскипятите и вылейте.
- Повторите этот процесс еще дважды, чтобы избавиться от запаха уксуса.
Регулярное мытье корпуса, ежемесячная очистка от накипи и правильное полоскание помогут вашему чайнику служить годами. И не важно, электрический он или обычный – главное, чтобы блестел не только снаружи, но и был действительно чистым внутри.
Как вымыть кухню до блеска?
Для эффективной уборки кухни начните с сухой уборки, используйте микрофибровые тряпки и придерживайтесь направления сверху вниз.
Важно выполнять мытье в два этапа: сначала моющим средством, затем чистой водой, и вытирать поверхности насухо во избежание разводов.