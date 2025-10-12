Больше об этом рассказало издание Southerliving, передает 24 Канал.

Какие вещи обязательно надо стирать наизнанку?

Деликатные вещи

К деликатным тканям относятся изделия из шерсти, трикотажа, кашемира, вискозы и других мягких материалов. Перед стиркой их нужно выворачивать наизнанку и класть в специальный сетчатый мешок для белья. Это предотвращает образование катышков, растяжению и повреждению волокон.

Одежда с блестками, пайетками и бисером пайетками и бисером

Блузки, платья или свитера с отделкой легко повредить – блестки могут зацепиться за барабан или другие вещи. Чтобы сохранить украшения, всегда стирайте такие изделия наизнанку, а еще лучше – вручную или в режиме "деликатная стирка".



Спортивная одежда

Фитнес-форма загрязняется изнутри, потому что впитывает пот, дезодоранты и средства для ухода за телом. Если стирать ее не наизнанку, остатки пота могут не вымыться, а ткань потеряет эластичность и цвет.

Совет: избегайте кондиционера – он "забивает" волокна спортивных тканей и ухудшает отвод влаги.

Вещи с принтами

Футболки с принтами – настоящая головная боль после нескольких стирок. Чтобы рисунок не потрескался и не стерся, всегда кладите футболку в машинку наизнанку, без режима сушки. Сушите естественным способом, избегая прямых солнечных лучей избегая прямых солнечных лучей

Как сохранить любимые вещи надолго?

Эксперты The Maids отметили, что для того, чтобы вещи как можно дольше сохраняли хороший вид, стоит придерживаться простых правил:

Используйте стиральное средство для деликатных тканей. Избегайте чрезмерного отжима – он растягивает волокна. Не перегружайте барабан – вещам нужно пространство, чтобы хорошо постираться. После стирки сразу доставайте вещи – это поможет избежать запаха сырости.

