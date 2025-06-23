И, к сожалению, можно потратить часы на мытье, но на плите или фасадах все равно будут видны разводы. Чтобы избежать этого и достичь идеального блеска, важно убирать правильно. Как помыть кухню так, чтобы не осталось никаких следов, рассказывает 24 Канал.

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Сухая уборка перед влажной

Прежде чем браться за воду и моющие средства, пройдитесь по всем поверхностям сухой микрофибровой тряпкой или щеткой – это поможет убрать пыль, крошки и другие мелкие загрязнения. Иначе, смочив их, вы просто размажете грязь, а не удалите ее.

Выбирайте правильные материалы

Обычные губки оставляют пену и размазывают жир. Вместо них используйте тряпки из микрофибры – они хорошо впитывают влагу, не оставляют ворсинок и быстро высыхают.

Важно также иметь несколько тряпок: отдельно для плитки, плиты, столешницы, фасадов и стекла.

Двигайтесь сверху вниз

Начинайте с верхних шкафов и вытяжки, далее – плитка, полки, столешница, мойка, и только после этого пол. Так вы не распространяете грязь по уже чистым участкам.

Используйте два этапа мытья

Чтобы избежать разводов, кухонные поверхности желательно протирать дважды:

Сначала – мягким моющим средством, разведенным в воде. Это может быть раствор пищевой соды, мыла, уксуса или специального средства для кухни.

Затем – чистой водой. Очень важно смыть остатки моющего средства, потому что именно они чаще всего оставляют следы на блестящих поверхностях.

После каждого этапа вытирайте поверхности насухо чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Правильная уборка позволит избежать разводов / Фото Freepik

Как избежать разводов на стеклянных и глянцевых фасадах

Глянец и стекло особенно чувствительны к неправильной уборке. Чтобы не оставить следов:

Используйте спрей для стекла или раствор с уксусом (1:1 с водой).

Распылите на поверхность и протрите сухой микрофиброй или газетой.

Мойте по направлению сверху вниз, без круговых движений – они оставляют полосы.

Удаляем жир без пятен

Жир легко оставляет пленку на шкафах и вытяжке. Чтобы смыть его без остатка, смешайте теплую воду с каплей жидкого мыла или соды.

Протрите поверхность, а затем обязательно промойте чистой водой и вытрите насухо.

Для особо крепких пятен можно использовать уксус или спирт – они хорошо обезжиривают и быстро испаряются без следов.

Советы для идеального результата

Всегда мойте кухню при дневном свете – так лучше видно пятна.

Также не спешите – быстрая уборка часто оставляет больше следов.

Кроме того, помните, что регулярность важна. Легче мыть кухню каждую неделю, чем раз в месяц тереть засохшую грязь.

Кстати, разводы могут оставаться и на кухонной плитке. Именно поэтому также важно понимать, как помыть плитку на кухне, чтобы она меньше пачкалась.