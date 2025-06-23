І, на жаль, можна витратити години на миття, але на плиті чи фасадах усе одно буде видно розводи. Щоб уникнути цього й досягти ідеального блиску, важливо прибирати правильно. Як помити кухню так, щоб не залишилось жодних слідів, розповідає 24 Канал.

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Сухе прибирання перед вологим

Перш ніж братися за воду і мийні засоби, пройдіться по всіх поверхнях сухою мікрофібровою ганчіркою або щіткою – це допоможе прибрати пил, крихти та інші дрібні забруднення. Інакше, змочивши їх, ви просто розмажете бруд, а не видалите його.

Обирайте правильні матеріали

Звичайні губки залишають піну й розмазують жир. Замість них використовуйте ганчірки з мікрофібри – вони добре вбирають вологу, не залишають ворсинок і швидко висихають.

Важливо також мати кілька ганчірок: окремо для плитки, плити, стільниці, фасадів і скла.

Рухайтесь згори донизу

Починайте з верхніх шаф і витяжки, далі – плитка, полиці, стільниця, мийка, і тільки після цього підлога. Так ви не поширюєте бруд по вже чистих ділянках.

Використовуйте два етапи миття

Щоб уникнути розводів, кухонні поверхні бажано протирати двічі:

Спочатку – м’яким мийним засобом, розведеним у воді. Це може бути розчин харчової соди, мила, оцту чи спеціального засобу для кухні.

Потім – чистою водою. Дуже важливо змити залишки мийного засобу, бо саме вони найчастіше залишають сліди на блискучих поверхнях.

Після кожного етапу витирайте поверхні насухо чистою ганчіркою або паперовим рушником.

Правильне прибирання дозволить уникнути розводів / Фото Freepik

Як уникнути розводів на скляних і глянцевих фасадах

Глянець і скло особливо чутливі до неправильного прибирання. Щоб не залишити слідів:

Використовуйте спрей для скла або розчин з оцтом (1:1 з водою).

Розпиліть на поверхню і протріть сухою мікрофіброю або газетою.

Мийте у напрямку зверху вниз, без кругових рухів – вони залишають смуги.

Видаляємо жир без плям

Жир легко залишає плівку на шафах і витяжці. Щоб змити його без залишку, змішайте теплу воду з краплею рідкого мила або соди.

Протріть поверхню, а потім обов’язково промийте чистою водою й витріть насухо.

Для особливо міцних плям можна використати оцет або спирт – вони добре знежирюють і швидко випаровуються без слідів.

Поради для ідеального результату

Завжди мийте кухню при денному світлі – так краще видно плями.

Також не поспішайте – швидке прибирання часто залишає більше слідів.

Крім того, пам'ятайте, що регулярність важлива. Легше мити кухню щотижня, ніж раз на місяць терти засохлий бруд.

До речі, розводи можуть залишатися й на кухонній плитці. Саме тому також важливо розуміти, як помити плитку на кухні, щоб вона менше бруднилася.