Однак почистити їх не так складно, як здається. Так, як почистити плитку на кухні, аби вона менше бруднилася, – розповідає 24 Канал.

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Чим почистити плитку на кухні

Кахлі на кухні брудняться дуже швидко, особливо – під час приготування їжі. Їх можна легко почистити спеціальними хімічними засобами на кшталт "антижиру".

Однак, якщо ви не хочете використовувати агресивні засоби, то можна скористатися народними методами. Для цього існують кілька способів.

Так, якщо плями на плитці свіжі, наприклад, бризки від води чи плями від овочів, то їх можна видалити звичайним мильним розчином. У теплій воді слід розвести засіб для миття посуду чи рідке мило та протерти плитку.

Якщо треба видалити застарілий бруд та жир, то можна скористатися содою. Її можна змішувати з різними компонентами:

1 столову ложку соди розвести в 1 літрі теплої води, залити суміш у пульверизатор та нанести на плитку. Розчин слід залишити на 15 хвилин, а після – витерти ганчіркою.

1 столові ложку соди розвести з водою у пропорції, щоб утворилася густа паста. Цю суміш слід нанести на плитку й залишити на 10 – 15 хвилин. За цей час активні компоненти соди розчеплять бруд і його можна легко змити звичайною губкою.

Соду можна нанести точково на плями бруду. Залишити на ніч, а зранку – змити водою.



Чим помити плитку на кухні / Фото Freepik

Якщо сода не справляється з видаленням жиру, то можна скористатися також сумішшю оцту з содою або з лимонним соком. Ці компоненти розчеплять навіть застарілий бруд.

Що нанести, аби плитка довше залишалася чистою

Кожен господар чи господиня хочуть, щоб після прибирання плитка якомога довше залишалася чистою. Для цього її можна обробити спеціальними засобами.

Так, експерти з прибирання говорять, що плитку на кухні можна обробити спреєм з антистатиком, підійде навіть засіб для телевізорів. Він допоможе зменшити налипання жиру, бруду та пилу.

Також плитку на кухні можна обробити поліролю для меблів, але важливо, щоб вона не містила у своєму складі воску. Поліроль зробить плитку гладенькою та зменшить налипання бруду та жиру.