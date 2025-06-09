Однако почистить их не так сложно, как кажется. Так, как почистить плитку на кухне, чтобы она меньше пачкалась, – рассказывает 24 Канал.

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Чем почистить плитку на кухне

Кафель на кухне пачкается очень быстро, особенно – во время приготовления пищи. Их можно легко почистить специальными химическими средствами вроде "антижира".

Однако, если вы не хотите использовать агрессивные средства, то можно воспользоваться народными методами. Для этого существуют несколько способов.

Так, если пятна на плитке свежие, например, брызги от воды или пятна от овощей, то их можно удалить обычным мыльным раствором. В теплой воде следует развести средство для мытья посуды или жидкое мыло и протереть плитку.

Если надо удалить застарелую грязь и жир, то можно воспользоваться содой. Ее можно смешивать с различными компонентами:

1 столовую ложку соды развести в 1 литре теплой воды, залить смесь в пульверизатор и нанести на плитку. Раствор следует оставить на 15 минут, а после – вытереть тряпкой.

1 столовую ложку соды развести с водой в пропорции, чтобы образовалась густая паста. Эту смесь следует нанести на плитку и оставить на 10 – 15 минут. За это время активные компоненты соды расцепят грязь и ее можно легко смыть обычной губкой.

Соду можно нанести точечно на пятна грязи. Оставить на ночь, а утром – смыть водой.



Чем помыть плитку на кухне / Фото Freepik

Если сода не справляется с удалением жира, то можно воспользоваться также смесью уксуса с содой или с лимонным соком. Эти компоненты расцепят даже застарелую грязь.

Что нанести, чтобы плитка дольше оставалась чистой

Каждый хозяин или хозяйка хотят, чтобы после уборки плитка как можно дольше оставалась чистой. Для этого ее можно обработать специальными средствами.

Так, эксперты по уборке говорят, что плитку на кухне можно обработать спреем с антистатиком, подойдет даже средство для телевизоров. Он поможет уменьшить налипание жира, грязи и пыли.

Также плитку на кухне можно обработать полиролью для мебели, но важно, чтобы она не содержала в своем составе воска. Полироль сделает плитку гладкой и уменьшит налипание грязи и жира.