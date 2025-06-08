Если на стеклянных стенках или хромированных деталях появился налет, водяные пятна или следы мыла, обычная белая зубная паста может помочь вернуть блеск. Как именно это сделать, рассказывает 24 Канал.

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Почему зубная паста подходит для чистки душевой кабины

Белая паста (без геля, абразивных частиц и отбеливателей) содержит мягкие очищающие вещества, которые удаляют мыльные отложения, полируют стекло и хромированные поверхности, нейтрализуют запахи и не повреждают поверхность.

Как помыть душевую кабину зубной пастой

Нанесите пасту на поверхность.

Выдавите небольшое количество пасты на влажную губку или прямо на поверхность стекла или деталей кабины. Распределите тонким слоем по участкам, которые нужно очистить. Для углов или стыков используйте зубную щетку.

Оставьте на 5 – 10 минут.

Это позволит активным веществам в составе пасты размягчить мыльный налет или известковые пятна. Не допускайте высыхания – при необходимости слегка увлажняйте поверхность.

Душевая кабина нуждается в регулярной очистке / Фото Freepik

Почистите губкой.

Аккуратно потрите поверхность губкой или микрофиброй. Делайте это круговыми движениями, без сильного нажима. В случае сильного загрязнения используйте зубную щетку.

Смойте теплой водой.

Тщательно смойте остатки пасты. Внимательно следите, чтобы не осталось разводов – это особенно важно для стекла и глянцевых элементов.

Вытрите насухо.

Сухой мягкой тканью или микрофиброй вытрите поверхность до блеска. Это также поможет предотвратить новые пятна от воды.

Дополнительные советы

Используя пасту, избегайте средств с отбеливателем или сильными абразивами – они могут повредить деликатные поверхности.

Также сначала протестируйте ее на малозаметном участке – чтобы удостовериться, что паста не оставляет царапин или следов.

Кроме того, учитывайте, что паста не заменяет полностью специальные средства – она подходит для быстрого, легкого очищения, но с серьезными отложениями лучше справляются профессиональные средства.

К слову, зубная паста – не единственный доступный способ очистить душевую кабину. Есть еще 2 натуральные средства для мытья, которые вернуть блеск стеклу.