Якщо на скляних стінках або хромованих деталях з’явився наліт, водяні плями чи сліди мила, звичайна біла зубна паста може допомогти повернути блиск. Як саме це зробити, розповідає 24 Канал.

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Чому зубна паста підходить для чищення душової кабіни

Біла паста (без гелю, абразивних частинок і відбілювачів) містить м’які очищувальні речовини, які видаляють мильні відкладення, полірують скло й хромовані поверхні, нейтралізують запахи та не пошкоджують поверхню.

Як помити душову кабіну зубною пастою

Нанесіть пасту.

Видавіть невелику кількість пасти на вологу губку або прямо на поверхню скла чи деталей кабіни. Розподіліть тонким шаром по ділянках, які потрібно очистити. Для кутів або стиків використовуйте зубну щітку.

Залиште на 5 – 10 хвилин.

Це дасть змогу активним речовинам у складі пасти розм’якшити мильний наліт або вапняні плями. Не допускайте висихання – при потребі злегка зволожуйте поверхню.

Душова кабіна потребує регулярного очищення / Фото Freepik

Почистьте губкою.

Акуратно потріть поверхню губкою або мікрофіброю. Робіть це круговими рухами, без сильного натиску. У разі сильного забруднення використовуйте зубну щітку.

Змийте теплою водою.

Ретельно змийте залишки пасти. Уважно стежте, щоб не залишилося розводів – це особливо важливо для скла та глянцевих елементів.

Витріть насухо.

Сухою м’якою тканиною або мікрофіброю витріть поверхню до блиску. Це також допоможе запобігти новим плямам від води.

Додаткові поради

Використовуючи пасту, уникайте засобів з відбілювачем або сильними абразивами – вони можуть пошкодити делікатні поверхні.

Також спершу протестуйте її на малопомітній ділянці – щоб упевнитися, що паста не залишає подряпин чи слідів.

Крім того, враховуйте, що паста не замінює повністю спеціальні засоби – вона підходить для швидкого, легкого очищення, але з серйозними відкладеннями краще справляються професійні засоби.

До слова, зубна паста – не єдиний доступний спосіб очистити душову кабіну. Є ще 2 натуральні засоби для миття, які повернути блиск склу.